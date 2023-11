Les grands portraits de Nadar à Orly : un voyage auprès des célébrités du XIXe siècle

Du 9 novembre au 9 décembre, le Centre culturel Louis Aragon-Triolet ouvre ses portes pour une exposition captivante qui célèbre l’œuvre de Gaspard-Felix Tournachon, plus connu sous le nom de Nadar.

Un nom qui évoque instantanément d’emblématiques portraits, immortalisés avec une finesse psychologique rare. Organisée en partenariat avec la Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie, cette exposition est une plongée fascinante dans le monde des célébrités du Second Empire français.

Félix Nadar, photographe et écrivain, est l’un des maîtres incontestés du portrait photographique du XIXe siècle. Ses talents artistiques ont transcendé l’art de la photographie, par cette volonté de transformer chaque image en une fenêtre ouverte sur l’âme de ses sujets. Parmi les personnalités capturées, on compte des artistes tels que Delacroix, George Sand, Baudelaire, et Victor Hugo, ainsi que des hommes politiques éminents et des stars de la scène comme Sarah Bernhardt.

De l’œil au cœur du photographe

Nadar ne se contentait pas de maîtriser la technique photographique, il comprenait aussi l’importance du lien émotionnel entre le photographe et le sujet. Il déclarait ainsi : « Ce qui ne s’apprend pas… c’est le sentiment de la lumière… Ce qui s’apprend encore beaucoup moins, c’est l’intelligence morale de votre sujet, c’est ce tact rapide qui vous met en communion avec le modèle, vous le fait juger et diriger vers ses habitudes, dans ses idées, selon son caractère, et vous permet de donner, non pas banalement et au hasard, une indifférente reproduction plastique à la portée du dernier servant de laboratoire, mais la ressemblance la plus familière et la plus favorable, la ressemblance intime. » Ces paroles soulignent l’importance de la connexion humaine dans la création photographique, l’importance de cette faculté à capter l’essence d’une célébrité, à révéler l’humanité derrière les visages familiers, sans laquelle le portrait n’est que basique reproduction.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi 10 novembre à 18h30, une occasion idéale pour plonger dans l’univers captivant de Nadar en avant-première !