Les Jeux olympiques et paralympiques au Bourget, un véritable héritage pour la commune

Seine-Saint-Denis (93)

Les épreuves d’escalade des Jeux olympiques et paralympiques de Paris se dérouleront au sein de la ville du Bourget, en Seine-Saint-Denis (93), et plus précisément à l’esplanade du 5 au 10 août 2024.

En raison de l’arrivé des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, de grandes rénovations ont été entreprises au Bourget afin d’accueillir au mieux le grand événement sportif. De plus, un aménagement temporaire du lieu en un site de compétition pour les Jeux a été réalisé. La Seine-Saint-Denis prépare donc au mieux le bon déroulement des Jeux olympiques et paralympiques de cet été valorisant l’escalade sportive.

Il est vrai que l’escalade n’a pas toujours été un sport à succès, toutefois il a gagné en popularité car c’est un sport moderne, mixte et se pratiquant aussi bien à l‘extérieur qu’en salle. C’est donc au vu de cet intérêt pour l’escalade que ledit sport est au programme des Jeux olympiques et paralympiques de Paris pour la deuxième fois après ceux de Tokyo en 2020.

De fait, 6 murs d’escalade sont mis à disposition pour accueillir les épreuves féminines et masculines : trois exclusivement pour l’entraînement et l’échauffement, les trois autres étant dédiés à la compétition. Les épreuves de bloc/difficulté et de vitesse se dérouleront au début du mois d’août.

Les Jeux olympiques permettent au département de la Seine-Saint-Denis de développer ses infrastructures sportives, autrefois peu présentes au sein du territoire. Ces dernières seront donc grandement utilisées après la période olympique par les populations locales et notamment par les associations et les clubs sportifs. Concernant les installations temporaires, elles serviront tout de même car ces dernières seront réemployées et utilisées par les habitants. Ainsi, un véritable héritage des Jeux sera laissé par les JO dans la commune du Bourget.

Le site de l’esplanade est facile d’accès notamment par l’emprunt des lignes du RER B et du tramway T11 desservant tous deux la ville du Bourget. Quant aux spectateurs, il est attendu environ 36 000 personnes.

À vos jeux, grimpez !