Les médailles d’or dans les ventes

Les Jeux olympiques et paralympiques 2024 sont désormais entrés dans l’histoire, et vivront encore grâce aux souvenirs que les uns et les autres auront enregistré, sous toutes les formes possibles et selon leurs intérêts. Nous avons comptabilisé soixante-deux événements durant ces derniers mois, et ce chiffre est loin d’être exhaustif. Galeries, musées, salles des ventes publiques se sont jetés sur le sujet espérant attirer les foules. Il n’est pas certain que les amateurs pressentis aient été aussi nombreux que les amateurs sportifs qui se sont précipités, non pas dans les stades, mais sur les places parisiennes dissimulées sous les gradins.

Finalement, c’est la maison de ventes Vermot & Associés qui a remporté la médaille d’or parmi toutes manifestations. Elle a, en effet, adjugé 4 000 € une « médaille de Vainqueur » (D : 5,1 cm ; poids : 68 gr), obtenue en 1952 à Helsinki. Gravée par G.C., elle représente, à l’avers, « Le Vainqueur porté en triomphe » et au revers, « La victoire » et la mention « XV Olympia Helsinki ». Elle se présente dans sa boîte bleue d’origine avec les anneaux sur le couvercle (8,5×8,5), et à l’intérieur sur le rabat de soie blanche. Il en existe en seulement 320 exemplaires ; celle-ci porte sur sa tranche le poinçon en cinq volets. Apparemment, cette médaille n’est pas attribuée, pas plus que cet autre en bronze de vainqueur (D: 5,5 cm ; poids : 70 gr), réalisée par André Rivaud (1892-1951) pour les Jeux olympiques d’été de Paris/1924. Elle représente à l’avers, « Le vainqueur relève le vaincu. » et le revers accompagne la mention « VIIIe Olympiade, Paris 1924 », avec les attributs (masque d’escrimeur, gants, ballons, etc.) de toutes les disciplines olympiques. Il en a été tiré à 300 exemplaires, et celui-là a été adjugé 4 500 €.

Parmi tous ces souvenirs dont la plupart ont été vendus 200, 600, parfois 800 €, un badge officiel sortait du lot et rappelle les JO de 1924. Sur cet insigne figure un écusson surmonté des anneaux olympiques émaillés blanc et marqué sur le pourtour : « VIIIe Olympiade, Paris, 1924 », portant au centre le vaisseau symbole de la capitale. Il est pourvu d’un ruban de soie tricolore, portant la mention en lettres d’or : « Comité Olympique Français, sur trois lignes. Officiel, COF. » Il a été vendu 1 300 €. Si les torches olympiques se maintiennent autour du millier et plus d’euros, la lumière olympique avait pris, au début des Jeux, des aspects qui pourraient faire songer non pas aux coureurs de fonds mais aux mineurs. Une « Lampe de sécurité officielle » pour les Jeux de Rio en 2016 a été vendue 4 900 €. Ce modèle de la marque Coz est de type 6, M et Q, possède 9 trous de ventilation, un verre sécurisé et une cage de barreaux protecteurs. Pour les Jeux de Paris 2024, elle a été mise en évidence sur le voilier Belem, et dans toutes les opérations aux Antilles ou à Tahiti. Reste à savoir qui emportera, pour 2025, la médaille d’or de la vente la plus prestigieuse et surtout la plus originale.