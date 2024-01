Les meilleures galettes de l’Épiphanie 2024

Eric Kayser

L’Épiphanie sera fêtée le dimanche 7 janvier, soit environ une douzaine de jours après Noël. Mais pour les gourmands, la galette des rois dure tout le mois de janvier ! Voici une sélection de galettes testées pour vous et appréciées. Certaines peuvent être d’ores et déjà à réserver, car, d’élaboration sophistiquée, elles ne seront produites qu’en édition limitée.

Dalloyau

Rencontre entre le chef exécutif sucre Dalloyau, Jérémy Del Val, et Sophie Mechaly, la fondatrice de la marque Paul & Joe, qui entend par ce dessert révéler les saveurs de la Tunisie, pays qu’elle affectionne. Amandes provençales, vanille de Tahiti et miel de l’Oise sur fond de fleur d’oranger de Tunisie évoquent la douceur des pâtisseries orientales dans cette galette en forme de tête de chat, animal fétiche de la créatrice de Paul & Joe qui en possède 2, Gipsy et Nounette. Les gourmets se lécheront les babines, avant de déguster les fleurs en sucre glace.

6-8 pers, 59 €

35 boulevard Haussmann,75009 Paris

www.dalloyau.fr

Paris Baguette

Si l’enseigne propose des galettes traditionnelles, elle les revisite aussi en ajoutant à la frangipane amande un praliné noisette, histoire de se souvenir des goûters d’enfant…

6 pers, 24 €

11 rue Jean Lantier, 75001 Paris

www.parisbaguette.fr

Pierre Marcolini

Une galette carrée à la crème d’amandes, légèrement fumée et au croustillant d’amande. Saupoudrées de sucre glace, les torsades feuilletées crissent sous la dent, et l’ensemble de la galette est particulièrement croustillant.

6 pers, 33 €

89 rue de Seine, 75006 Paris

www.pierremarcolini.com

Nina Métayer pour Monoprix

Sacrée meilleure pâtissière au monde en 2023, Nina Métayer a proposé pas moins de 4 galettes à l’enseigne Monoprix : frangipane, caramel et beurre salé, pépites de chocolat et pommes. Une collaboration étonnante, fait pour nous régaler !

4-6 pers, 12, 95 €

www.monoprix.fr

Meert

La maison lilloise, qui a ouvert à Paris pour offrir à la capitale ses merveilleuses gaufres fourrées, est aussi une pâtisserie de renom. Sa galette « Bonhomme de Neige » va au-delà de la pâte feuilletée et de la frangipane amande, avec un délicieux confit d’abricot et du craquant d’amande.

6 pers, 34 €

16 rue Elzevir, 75003 Paris

www.meert.fr

Pâtisseries des hôtels Brach et Cour des Vosges

Il y a comme un air de cookie dans cette galette-là, que se partagent ces deux chics hôtels parisiens. Pour un délice riche en noisettes entières et en chocolat.

6 pers, 55 €

Brach, 1-7 Rue Jean Richepin, 75116 Paris

Cour des Vosges, 19 place des Vosges, 75004 Paris

www.evokcollection.com

Pierre Hermé

Pour le Picasso de la pâtisserie, retour à son produit iconique et sa saveur « Fétish Ispahan » qui, outre qu’exister en bûche, croissant, gâteau de voyage, muesli, est toute aussi bonne dans sa galette. La crème d’amande accueille la douceur de la framboise et du litchi dans une pâte feuilletée très friable.

8 pers, 70 €

4 rue Cambon, 75001 Paris

www.pierreherme.com

Maison Kayser

À mi-chemin entre le croissant et la brioche, l’alsacien Eric Kayser rend hommage aux futurs Jeux olympiques avec des fèves amusantes et sportives. Côté saveur, c’est un trio d’agrumes (orange, citron, pamplemousse) qui parfume cette galette rendue croquante par ses zestes d’orange confits.

6-7pers, 36 €

33 rue Danielle Casanova, 75001 Paris

www.maison-kayser.com

Arnaud Larher

Le MOF, Arnaud Larher, aime les agrumes comme en témoignent souvent ses desserts. Sur une élégante pâte feuilletée où le sucre glace dessine les plumes d’un paon ou des rayons de soleil, l’insert de la crème d’amande est parfumé au citron.

6 pers, 48 €

53 rue Caulaincourt, 75018 Paris

www.arnaudlarher.com

Hugo & Victor

Ciselée comme une pierre précieuse, la galette d’Hugues Pouget s’inspire de l’univers joaillier de Lorenz Bäumer. Sous la pâte feuilletée se cache une crème d’amande à la fève tonka et une crème légère à la vanille malgache en une superposition proche du mille-feuille.

6-8 pers, 69 €

40 boulevard Raspail, 75007 Paris

www.hugovictor.com