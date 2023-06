Les Mesnographies : festival international de photographie des Mesnuls

Yvelines (78)

Du 3 au 25 juin, le chaleureux parc des Mesnuls accueillera la troisième édition des Mesnographies, festival de photographie international créé par Claire Pathé, sous le marrainage de Marion Hislen, fondatrice du festival Circulation(s).

Alessandro de Marinis/Mesnographies

Complètement gratuit, ce festival entend bien désenclaver sa commune et rendre accessible à tous et toutes le médium photographique à travers des expositions d’envergure, généralement réservées aux citadins. Fenêtre ouverte sur le monde, il rassemble des photographes de plusieurs pays qu’il nous propose de contempler, afin de confronter nos modes de pensée et de représentation.

Le thème principal de cette troisième édition, le genre, a été sélectionné par les élèves du lycée Jean-Monnet lors d’ateliers menés par Claire Pathé. On pourra ainsi admirer les productions d’artistes tels qu’Alessandro de Marinis, dont les étranges autoportraits gémellaires, qui associent religiosité et modernité androgyne, déconstruisent la notion de masculinité. Yasmine Hatimi, dont les derniers travaux s’intéressent à la virilité dans la société marocaine, tente également de déjouer les stéréotypes de genre, ici attribués aux hommes maghrébins. Elle met en regard la rue, lieu qui oblige une représentation de soi traditionnelle et conservatrice, et le jardin, espace secret et foisonnant dans lequel toutes les nuances d’une personnalité peuvent se révéler.

Chaque année, l’événement s’engage également à travers la présentation d’un thème dédié à la cause des femmes. Pour cette nouvelle édition, trois photographes : Sofia Busk, Hana Knizova et Annie Wang donneront à contempler leurs clichés autour de la maternité, complétés par un spectacle théâtral et d’une conférence pour réfléchir aux problématiques qui entourent cette question.

Les artistes Claudia Amatruda, Téo Becher, Magda Biernat, Camille Carbonaro, Zoé Chauvet, Thomas Dhellemmes, Anne-Laure Guéret, Charlotta Hammar, Mark Kitsawaeng, Daniel Jack Lyons, Mary-Ann Olwage, Gabriela Piasecka, Pascal Rivière, Erinn Springer, Hiro Tanaka et Isabelle & Alexis seront aussi exposés.