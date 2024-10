Les mystères de Charles Péguy

Jean-Pierre Laurens, Public domain, via Wikimedia Commons

« Nul, entre tous les nôtres, n’est aujourd’hui plus vivant et plus proche que Péguy. Ce que la France honore en lui, c’est le fils de sa fidélité, le témoin de sa misère, l’annonciateur de son salut » écrivait le futur académicien Henri Massis (1886-1970) qui fut un ami proche de l’écrivain, de 1910 à 1914. Charles Péguy, qui était né à Orléans, en 1973, est tombé au champ d’honneur le 5 septembre 1914, le premier jour de la première bataille de l’Ourcq, à Villeroy, la veille de la bataille de la Marne. Depuis ce jour, sa mémoire est autant marquée par son engagement socialiste que, surtout, par sa conversion au catholicisme. Son œuvre multiple a été ensevelie de son vivant par la critique, ce qui explique peut-être, a contrario, l’intérêt qu’on lui porte. Inspirée par les mystères médiévaux, cette œuvre s’est aussi traduite par une écriture poétique en vers libre, sans négliger pour autant les vers réguliers. L’œuvre la plus marquante écrite dans ce style est La Tapisserie de Notre-Dame (Paris, Cahiers de la Quinzaine, 1913, in-8). Un exemplaire sur Whatman, relié par Huser, en maroquin grenat janséniste avait été adjugée 1 800 €, en avril 2015, par Drouot Estimations. Ce long poème inspiré évoque notamment Jeanne d’Arc qui fut pour lui un symbole de l’héroïsme, auquel il resta toute sa vie profondément attaché.

Le premier véritable succès de Péguy fut Le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc. Il fut salué par Barrès et par Gide, ce qui contribua à son lancement. Péguy, dans les années 1908-1910, après avoir définitivement délaissé le socialisme incarné par Jaurès, se pencha sur la mystique de l’Histoire et engagea un combat pour la justice et les droits de l’homme. Après cette Jeanne d’Arc, parue en 1910, il reprit la plume et donna l’année suivante Le Porche du mystère de la deuxième vertu puis, en 1912, Le Mystère des saints innocents. « C’est dans les trois Mystères que la « manière » de Péguy – vers libre ponctué de quelques alexandrins isolés, répétitions, variations – se déploie pleinement, » explique l’expert Michel Scognamillo. Ces trois ouvrages (Paris, Cahiers de la Quinzaine, 1910-1912, in-12) reliés par P.-L. Martin en maroquin cerise janséniste, ont été adjugés ensemble 11 650 €, à Drouot, le 28 juin 2017 par la maison Pierre Bergé & Associés lors de la dispersion de la bibliothèque de Pierre Bergé consacrée à la musique.

Le texte du Mystère de la charité de Jeanne d’Arc est une reprise partielle du drame en trois pièces Jeanne d’Arc de 1897 (Paris, Librairie de la Revue socialiste, G. Richard et Husson à Suresnes, décembre 1897, grand in-8) publié sous le pseudonyme de Pierre Baudouin. Un exemplaire avec un envoi à Albert Lamy, broché dans une boîte bleue moderne, a été vendu 600 €, le 9 juillet 2024 par la maison Rossini, François-Xavier Poncet étant au marteau, assisté par Dominique Courvoisier.