Les plus belles bûches de Noël 2023

Médaille de l’originalité

Une bûche d’hôtel a particulièrement attiré notre attention : celle du Lutetia dans le VIIe arrondissement. C’est la bûche la plus originale et la plus esthétique de cette année. La mascotte de l’hôtel, le chien LuLu, a été réalisée par le chef pâtissier Nicolas Guercio. Et on a vraiment l’impression de voir un shar-pei endormi sur son coussin, tellement les plis de la peau, la truffe avachie, les bajoues tombantes sont réalistes.

Le chien est en chocolat Manjari 64 % de Valrhona et son élégant coussin se compose d’un biscuit chocolat, d’un croustillant citron vert, d’un crémeux au fruit de la passion et d’une mousse à la vanille.

130 €, 8 pers

45 boulevard Raspail

01 49 54 46 00