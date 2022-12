Les plus belles bûches pâtissières pour Noël 2022

Dalloyau

Comme chaque année, les pâtissiers rivalisent d’imagination pour nous offrir des bûches de rêve.

Voici nos préférées, pour un Noël festif !

Les bûches de Noël imaginées par les pâtissiers des grands hôtels

Direction les hôtels du groupe Evok

Le groupe Evok compte 5 beaux établissements de prestige sur la capitale, et tous proposent une bûche sous la houlette de Yann Brys, meilleur ouvrier de France en pâtisserie et directeur de la création sucrée pour le groupe. Yann Brys s’est inspiré de la « Sérénissime », car s’ouvre début 2023 un hôtel Nolinski à Venise…

Trois bûches imaginées par Yann Brys sont à retenir : celle de l’hôtel Brach, de la Cour des Vosges et du Nolinski de l’avenue de l’Opéra.

Au Brach, la bûche est une gondole qui rend hommage au gianduja, au chocolat et aux noisettes du Piémont par une association de crémeux, de mousse, de croustillant.

Superbe visuellement par ses couleurs flashy, la bûche du Nolinski joue avec la pistache de Brönte, la crème au lait d’amande, la compotée de fruits rouges (mûres, framboises, oranges), le praliné de pistache. Une réelle réussite si vous aimez la pistache.

Similitude de quartier et de patrimoine architectural oblige : le palais des Doges inspire la bûche de l’hôtel Cour des Vosges. Cette création pâtissière met en avant la boisson emblématique de l’Italie, le café et les biscuits amaretto qui l’accompagnent quand on prend un espresso ou un cappuccino. Sur un croustillant café, des biscuits cuiller imbibés de café et amaretto, un crémeux de café blanc, une mousse mascarpone vanillée et amaretto, un gel de café.

95 € sur commande 48h à l’avance, du 1er au 30 décembre 2022. Retrait des bûches du 15 au 31 décembre.

• Brach, 1-7 rue Jean Richepin, 75016 Paris

• Cour des Vosges, 19 place des Vosges, 75004 Paris

• Nolinski, 16 avenue de l’Opéra, 75001 Paris

Balade forestière au Grand Véfour

C’est là où Guy Martin a pris un tournant plus « bistronomique » que gastronomique étoilé pour son vaisseau du Palais-Royal. La bûche de cette année demeure néanmoins luxueuse par son esthétisme et sa technicité culinaire.

Un subtil équilibre lié aux côtés un peu terreux de deux matières premières : le cacao et le cèpe. En effet, le chocolat est délicatement travaillé en mousse avec le champignon. La fraîcheur et l’exotisme contrebalance en une mousse et une gelée aux fruits de la passion.

Cette bûche champignons et cèpes des bois est à 88 € pour 6 personnes.

• Le Grand Véfour, 17 rue de Beaujolais, 75001 Paris

À Fauchon l’Hôtel, on plane dans les hautes et luxueuses sphères de la gourmandise et du luxe

Le nom même de la bûche est évocateur : « Vertige des Sens » !

Au goût, voilà une bûche pour des esthètes, des gourmets d’accords subtils ; à la vue, c’est un plaisir pour les amateurs d’art. La présentation de la bûche est dans un coffret en noyer massif, travaillé par Ben&Manu, deux sculpteurs sur bois vosgiens. Nécessitant entre 5 et 6 heures de travail par coffret, le résultat est superbe et unique dans la veine du bois, la sculpture même de chaque pièce.

Sous la découpe des monts enneigés, les deux chefs « du sucre » de Fauchon, Sébastien Monceaux et Clément Bargoin mettent en avant des produits nobles : la crème de marron de Collobrières, la vanille de Tahiti, les myrtilles des Vosges. L’équilibre est délicat et réussi pour aciduler doucement la richesse du marron.

Édition limitée à 50 exemplaires, en précommande à Fauchon l’Hôtel et sur le site officiel. 550 € pour 6-8 personnes.

• Fauchon l’Hôtel, 4 boulevard Malesherbes, 75008 Paris

Waldorf Astoria Versailles – Trianon Palace

Quel talent, cet Eddie Benghanem ! Chaque année, il nous éblouit avec ses compositions. Il aime les desserts « qui paraissent simples, mais sont en fait sophistiqués ».

Au cœur d’une écorce de chocolat (à manger avec le café ou les jours suivants la fête), un gâteau recouvert d’une fine couche de chocolat noir garni d’une mousse chocolat au lait, d’un praliné amande et sobacha (thé au sarrasin), de crème vanille et de confit de mandarine et citron. En guise de décor supplémentaire, des cônes en forme de sapins, des grelots dorés et des boules de Noël couronnent cette bûche « origami de Noël ».

84 € pour 6-8 personnes.

• Waldorf Astoria Versailles – Trianon Palace, 1 boulevard de la Reine, 78000 Versailles

Les bûches signées par les meilleurs pâtissiers

Dalloyau et la bûche « Starlite »

À l’occasion des 340 ans de la maison, Jérémy Del Val, le chef exécutif pâtissier Dalloyau et champion de France du dessert 2014, a réalisé Starlite, une bûche qui promet d’enchanter vos papilles et de sublimer votre table. Comme pour une robe de soirée, la création est toute en lumière, strass et paillettes !

En bouche, une belle volupté pour les amateurs de classicisme chocolaté : sous l’enveloppe astrale chocolatée se niche une délicate mousse noisette et vanille de Tahiti et un cœur généreux et coulant de noisette du Piémont et de praliné noisette, le tout sur un croustillant de fruits secs caramélisés.

89 € pour 6 personnes.

• Disponible dans toutes les boutiques Dalloyau

La Maison du Chocolat

Comme chaque année, une bûche signature en édition limitée et à réserver (car longue à réaliser !). La bûche « Absolument Cadeaux » n’est pas une bûche, mais trois, en autant de paquets cadeaux à dévorer des yeux que de la bouche !

La superposition de mousse au chocolat noir (Cameroun 71 %), de praliné aux noix de pécan, de crémeux caramel, de biscuit brownie poudre de pécan, enrobage de chocolat noir est divine.

120 € sur réservation dès le 1er décembre et retrait du 21 au 24 décembre.

• Réservation disponible dans toutes les boutiques La Maison du Chocolat

Liberté

Une enseigne née en 2013 qui compte déjà 5 adresses à Paris, sous la direction de Mickaël Benichou avec Alexis Lecoffre aux fourneaux. En plus d’une pâtisserie inédite qui travaille le sésame, découvrez leur fabuleuse bûche aux agrumes.

Sur un biscuit madeleine aux zestes de citron et d’orange, une crème de yaourt citronnée, un confit de citron entier, l’ensemble recouvert d’une meringue française.

Comptez 31,50 € pour 4 personnes et 47,50 € pour 6 personnes.

• Disponible dans toutes les boulangeries Liberté

Pierre Hermé et Nespresso

Première collaboration entre le pâtissier et la célèbre marque de café.

Nommée « Tolima », la bûche associe le café aux notes de fruits rouges et de céréales, avec un praliné de noisettes du Piémont. Même le glaçage est fort en café et la bûche est intéressante par ses contrastes croustillants, moelleux, onctueux.

60 € pour 6-8 personnes.

• Plus d’informations sur https://www.pierreherme.com/buche-nomade-tolima-exclusivite-nespresso.html

Pierre Marcolini et ses feuilles de houx

Le pâtissier belge nous propose 4 feuilles de houx pour décorer la table, avec des parfums classiques mais excellents : chocolat grand cru, ananas coco, café ou marron.

Petit coup de cœur pour la saveur café : sur un biscuit Sacher, une mousse de café, une crème au beurre légère au café et un croustillant de nougatine sobacha (sarrasin grillé) et baies d’acacia.

53 € pour 6 personnes.

• Disponible dans toutes les boutiques Pierre Marcolini