Les plus belles galettes pour 2023

Dans le jargon du journalisme, le sujet de la « galette des rois » est ce qu’on appelle un « marronnier » ; c’est-à-dire un article consacré à un événement récurrent, qui revient donc chaque année. Impossible de vous raconter à nouveau la tradition non pas liée aux rois mages, mais aux saturnales romaines, l’histoire des fabophiles (collectionneurs de fèves), etc…

Pour vous aider dans le choix draconien de votre galette pour le dimanche 8 janvier 2023 (jour de l’Épiphanie) et pour tout le mois de janvier, nous avons testé plusieurs galettes et sélectionné les meilleures, les inédites par leur garniture. Bien sûr, la première galette est la simple feuilletée qui a été détrônée (car souvent trop sèche) par la galette frangipane à la pâte d’amandes. Mais depuis quelques années, les pâtissiers rivalisent d’imagination…

Paris Baguette

La Défense, Montparnasse, Saint-Michel et Châtelet : quatre adresses pour cette boulangerie-pâtisserie sous la houlette des 20 ans d’expérience de Julien Chamblas.

Pour lui, la galette a une pâte feuilletée caramélisée et son fourrage est une frangipane à la pistache et aux griottes confites.

• Pour 6 personnes, 24 €

Plus d’infos sur https://www.parisbaguette.fr/

La Maison du Chocolat

Nicolas Cloiseau a concocté une galette acidulée à souhait. « Soleil des Rois » associe le chocolat noir corsé (80 %) à des perles de citron. Il y a comme de la fraîcheur sur ce chocolat twisté par l’agrume et les noisettes grillées et posées sur le dessus pour parfaire la décoration apportent du croquant en bouche.

• Pour 6 à 8 personnes, 60 €

Plus d’infos sur https://www.lamaisonduchocolat.com/fr_fr

La Glacerie

C’est le Meilleur Ouvrier de France glacier David Wesmaël qui étonne par sa galette-glace qui a tous les codes gustatifs des couronnes provençales.

Dans une galette en trompe l’œil, « Galette des rennes » est en réalité une glace à la fleur d’oranger et amandes caramélisées, un sorbet de pruneaux au vin chaud, un nougat glacé au miel et fruits confits et une fine feuille de nougatine aux amandes. Posée sur la galette, la couronne en chocolat blanc se mange, bien sûr !

• Pour 8 personnes, 62 €

Plus d’infos sur https://www.laglacerie.fr/

La pâtisserie Oh Oui!

Oh Oui! propose des desserts et une galette avec 52 % de sucres en moins et un index glycémique bas.

Le feuilletage est réalisé avec une farine complète et du beurre pour un côté aérien et croustillant ; la crème d’amande est à la poudre d’amande grise, le sucre est de raisin. Le résultat ? Un produit gourmand, sain et croustillant.

• Pour 6 personnes, 30 €

Plus d’infos sur https://ohoui.com/

Les hôtels Brach et Cour des Vosges

À chercher au comptoir de ces deux hôtels situés dans le XVIe arrondissement parisien et place des Vosges. Le pâtissier Meilleur Ouvrier de France Yann Brys, à la tête de ces établissements, a imaginé une galette aux inspirations italiennes.

Dans un format carré, crème d’amande, framboise pépin et marmelade de mandarine.

• Pour 6 pers, 52 €

Plus d’infos sur https://brachparis.com/ et https://courdesvosges.com/

Liberté

Liberté et son chef Alexis Lecoffre se sont associés à Café Kitsuné pour une galette vraiment originale, car revisitée au sésame !

Pâte feuilletée, frangipane au beurre, poudre d’amande, pâte de sésame noir et charbon végétal.

Un goût puissant et particulier, proche des saveurs nippones.

• Pour 6 personnes, 42 €

Plus d’infos sur https://www.liberte-paris.com/

Pierre Marcolini

Beaucoup d’élégance et de subtilité avec la galette du pâtissier belge Pierre Marcolini.

Sous ce tressage, une crème d’amande revisitée par des fruits secs, légèrement fumés : l’excellence dans la simplicité !

• Pour 6 personnes, 33 €

Plus d’infos sur https://eu.marcolini.com/fr/

Dalloyau

Étonnant partenariat entre Kujten, la maison de cachemires décomplexés, et la boutique du Faubourg-Saint-Honoré.

Jérémy Del Val a twisté sa frangipane avec de la cacahuète et a glissé un cœur de praliné-cacahuètes et chocolat au lait sous le feuilletage au beurre charentais.

• Pour 6 à 8 personnes, 49 €

Plus d’infos sur https://www.dalloyau.fr/

Poilâne

Dans les boutiques Poilâne, l’accent est mis sur la tradition avec le travail parfait du feuilletage pour des galettes toutes simples.

Mais la créativité réside dans la couronne briochée. Pour un goût unique, le feuilletage se compose de farine de blé et de maïs ; le fourrage est une crème parfumée au citrus Volkameriana et aux dés d’oranges confites. Un glaçage vient habiller l’ensemble.

En guise de fèves, des boutons de couture fantaisistes.

• Pour 6 personnes, 26 €

Plus d’infos sur https://www.poilane.com/