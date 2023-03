Les régimes conseillés par le médecin de Henri IV

Christie’s / Forgeot

À une certaine époque, les médecins se préoccupaient davantage de la digestion et des moyens de la favoriser… La formule que nous lançons en manière de salut « Allez-vous bien ? » relève de cette préoccupation. Elle signifie très prosaïquement : « Allez-vous bien à la selle ? ». Nous n’y songeons plus aujourd’hui en l’entendant. Ce n’était pas la cas de Gaspard Bachot (circa 1550-1630), qui ne publia qu’un seul ouvrage au titre explicite : Partie troisième des erreurs populaires touchant la médecine et régime de santé, en suite de celles de feu M. Laurens Joubert, contenant cinq livres (Lyon : pour la Veuve de feu Thomas Soubron, 1626, in-12).

Un exemplaire relié en vélin d’époque sera mis en vente à Paris, le 23 mars 2023 par Christie’s, avec une estimation de 800/1 200 €, lors de la dispersion de la bibliothèque du baron Pierre de Crombrugghe. Cet ouvrage renferme des allégations et conseils quelquefois surprenants, explique l’expert Benoît Forgeot : « Les médecins tiennent qu’il n’y a point de si cruelle mort que celle qui arrive par la faim » ; « Il ne faut ni lire, ni écrire, ni méditer après les repas ». Voilà qui est bien, mais plus intéressant est cet autre conseil que l’on ne lit pas dans les magazines actuels : « Dans le cas d’un régime amaigrissant, l’auteur conseille que le vin sera blanc, verdelet, vieux et bu plutôt à la fin du repas que durant le manger ou à l’entrée » !

Ce guide médical, si l’on peut dire, était destiné à « corriger des erreurs populaires touchant la médecine et régime de santé, en suite de celles de feu M. Laurens Joubert ». Ce dernier avait fait paraître en 1578/1579 un premier ouvrage sous le même titre : Erreurs populaires, touchant la médecine & le regime de santé, avec plusieurs autres petits traités… Ce Joubert était conseiller et médecin ordinaire du roi, premier docteur régent et chancelier et juge en l’université en médecine de Montpellier. Son livre comprenait cinq parties. Un exemplaire de La première et seconde partie des erreurs populaires touchant la médecine et le régime de santé (Paris, Claude Micard, 1587, 2 parties rel. un vol. in-12) a été vendu 393 €, par Drouot Estimations, le 16 février 2023.

Quant à Gaspard Bachot, médecin originaire du Bourbonnais (vers 1550-vers 1630), il fut aussi médecin et conseiller de Henri IV. Il étudia la médecine à Paris et l’exerça pendant 17 ans à Thiers. Après des années d’expériences, il compléta l’ouvrage de Joubert et en corrigea aussi plusieurs assertions : « De la complexion et coustume. De l’air et des vestments. De l’appétit et de la soif. Des repas et de l’embonpoint. De la digestion ». Une large part de ce livre est consacrée à la gastronomie et à ses effets. Bachot emprunte beaucoup aux auteurs anciens, et cite aussi des cas rencontrés en Auvergne et en Bourbonnais.

