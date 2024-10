Les Réserves du Frac à Romainville accueillent une nouvelle génération d’artistes

Les Réserves du Frac Île-de-France à Romainville (93) s’animent jusqu’au 3 novembre, avec l’exposition : « Coller l’oreille aux colimaçons », fruit d’une collaboration entre des étudiantes en commissariat d’exposition et le Frac Île-de-France. Onze curatrices ont imaginé un parcours où se mêlent les œuvres d’artistes confirmés et de jeunes diplômés, le tout sous le signe d’un concept philosophique qui invite à repenser notre rapport au temps.

Devin Blair

Romainville accueille une exposition singulière. Intitulée « Coller l’oreille aux colimaçons », cette manifestation, présentée aux Réserves du Frac Île-de-France, est née de l’imagination collective de onze étudiantes en commissariat d’exposition, membres de la jeune association Phèmes.

Sous le commissariat de Phèmes, qui a pour ambition de promouvoir la jeune création artistique, l’exposition propose un dialogue inédit entre les œuvres de la collection du Frac et celles d’une nouvelle génération d’artistes, tout juste diplômés des Beaux-Arts et des Arts Décoratifs de Paris. Loin d’une simple juxtaposition, les œuvres se répondent, se confrontent, créant ainsi un véritable réseau de significations.

Inspiré du concept philosophique d’« origine tourbillon », développé par Walter Benjamin, le projet invite à repenser le temps non plus comme une ligne droite mais comme un flux continu où passé, présent et futur s’entremêlent. Cette notion est visualisée à travers une scénographie dynamique qui invite le visiteur à se perdre dans un labyrinthe de formes et de couleurs. Le tourbillon se retrouve également dans la juxtaposition d’œuvres qui semblent dialoguer entre elles à travers le temps.

Parmi les artistes présentés, on retrouve des noms reconnus comme Dara Birnbaum ou Pierre Paulin, aux côtés de jeunes talents prometteurs. Les œuvres abordent des thèmes variés, de la mémoire familiale à la réappropriation des images médiatiques, en passant par l’exploration des matériaux et des formes.

« Coller l’oreille aux colimaçons » est bien plus qu’une simple exposition. C’est un projet de médiation culturelle qui vise à rendre l’art contemporain accessible à tous les publics. En donnant carte blanche à de jeunes curatrices, le Frac Île-de-France encourage une nouvelle génération à prendre les rênes de la création artistique.