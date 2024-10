Les soldi de Paoli

MDC

Dominant Calvi en Corse, un drapeau flotte dans le maquis. Il semble protéger la bergerie auprès de laquelle, la hampe est fichée. Ce n’est pas un vain mot, sur ce tissu blanc figure une tête de Maure dont le front est ceint d’un bandeau. Parmi toutes les légendes qui entourent son origine, celle du souvenir qui rappelle les incursions barbaresques est la plus probante. Ces pirates inféodés aux Ottomans écumaient en effet tous les rivages de la Méditerranée afin de réduire en esclavage les hommes et remplir les harems de leurs captives. Il semblerait que la « tête de Maure » fit son apparition au treizième siècle, plus précisément en 1281, sur un sceau du roi Pierre III d’Aragon. L’Aragon, à l’époque, dominait la Corse qui aurait adopté ce symbole. Les escaliers du Roi d’Aragon, dans la ville de Bonifacio, sont là pour rappeler cette période !

Toujours est-il que, contre vents et marées, cette tête de Maure symbolise la Corse. Selon les historiens locaux, le drapeau Corse à tête de Maure n’a été officialisé que lors de l’indépendance proclamée en 1755 par Pascal Paoli (1725-1807) qui fera adopter en 1762 le drapeau à tête de Maure, mais en relevant le bandeau qui était sur ses yeux. Un geste interprété par les mêmes historiens comme un symbole de l’abolition de la domination génoise. Cette tête de Maure officialisée se retrouve sur les pièces de monnaies battues durant la période de la Ripublica Corsa, qui dura de 1755 à 1768, date à laquelle l’île entra dans le giron du royaume de France.

Une pièce de 4 soldi, datée 1766, frappée à Murato, sera mise en vente à Monaco, le jeudi 24 octobre 2024 par la maison MDC Monnaies de Collection, par le ministère de Me Fréderic Lefèvre, huissier à Monaco, en présence de l’expert Nicolas Gimbert, avec une estimation de 250 €. Cette pièce figure, à l’avers, une « Tête de Maure sur une console rocaille surmontée couronnée et accostée de deux divinités marines, » et au revers « Dans une couronne sans fin, l‘inscription 4 SOLDI, 1766. »

La monnaie de la Ripublica Corsa fut frappée à Murato à partir de 1761 ou de 1763 selon les auteurs. Elle a pris le nom de soldo (soldi au pluriel) de la monnaie établie au XIIe siècle par l’empereur romain du saint Empire Henri VI, elle-même reprise en 1736 par l’éphémère roi de Corse Théodore 1er (1694-1756). Cette monnaie copiée sur celle de Gênes était divisée en 20 denarii. 20 soldi formant la lira corsica. Selon les numismates, l’ensemble des émissions se décomposait en pièce en billon : 8 denarii (baioccu), et 1, 2, 4 soldi, ainsi qu’en pièces en argent : 10 et 20 soldi. La pièce de 20 soldi pèse 3,46 g d’argent. Cette monnaie, après la fin de la République, en 1770, fut remplacée par la livre tournois.

Plusieurs soldi sont passés récemment en vente. Outre des 4 soldi adjugés autour de 200/250 €, nous avons remarqué un 20 soldi en argent frappé à Murato en 1768, figurant toujours une « Tête de Maure » dans un écu couronné tenu par deux personnages, qui a été adjugé 1 700 €, à Monaco.