Les Toiles des Enfants à Vincennes, un automne enchanté au cinéma

Val-de-Marne (94)

Vincennes se transforme en salle de cinéma pour les plus jeunes !

LIGHTFIELD STUDIOS

La ville de Vincennes (94) propose, en partenariat avec l’Espace Sorano, une nouvelle édition des Toiles des Enfants, un cycle de ciné-goûters spécialement conçu pour les enfants de 3 à 10 ans. Toute la saison, les petits spectateurs sont invités à découvrir des films d’animation et de fiction, suivis d’un goûter convivial.

Au programme de cet automne :

• Samedi 9 novembre : Rouge comme le ciel, un film poignant et inspirant sur l’histoire de Mirco, un jeune garçon aveugle qui ne renonce pas à son rêve de travailler sur le son. Un récit émouvant sur la persévérance et la créativité, adapté dès 8 ans.

• Samedi 7 décembre : L’Île de Black Mor, une aventure palpitante aux confins de l’Atlantique pour les enfants à partir de 7-8 ans. Un jeune orphelin part à la recherche du trésor du célèbre pirate Black Mor, accompagné de deux complices hauts en couleur.

• Samedi 14 décembre : Vive le vent d’hiver ! Un programme de courts-métrages d’animation pour les plus petits, parfait pour se réchauffer en cette saison froide. Au menu : des histoires drôles et touchantes sur l’hiver, les animaux et la nature.

Un moment de partage en famille

Les séances sont l’occasion pour les enfants de découvrir de nouveaux univers, de développer leur imagination et de partager un moment privilégié avec leurs parents. Les films sont présentés avant le début. Après chaque projection, un goûter est offert pour prolonger le plaisir et échanger autour du film.