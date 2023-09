Les trésors d’Henri-Claude Randier

Aguttes

« Un jour, dans le fond d’un tiroir d’une belle commode d’époque Louis XV, estampillée de Jean-François Hache, se trouvait un astrolabe français, d’époque gothique. […] racontait l’expert Henri-Claude Randier. J’étais venu, pour la commode mais je ne regardais plus que l’astrolabe ! J’ai vendu les deux mais l’astrolabe, à l’arrivée, a dépassé de loin la commode » ! Un autre objet de marine, un chronomètre solaire équinoxial mécanique, dit cadran « minute » (laiton doré, argent, acier et verre, gravé d’un décor de couronnes de fleurs, les quatre pieds à courbes et contre-courbes reposant sur un socle carré à trois vis comprenant une boussole), dont le dos de la platine présente les latitudes des principales villes européennes, a été adjugé 29 900 € à Neuilly-sur-Seine (92) le 15 mai dernier par la maison Aguttes, lors de la dispersion de la collection Henri-Claude Randier. Cet objet de mesure (16,5 x 10 x 10 cm) est attribué à Johann Gottfried Zimmer et a été fabriqué à Dresde, vers 1750. Un exemplaire similaire, légèrement plus tardif, se trouve dans les collections de la Grünes Gewölbe de la capitale de Saxe. Il n’était que l’un des quelque 800 lots, composant un catalogue qui a nécessité trois vacations pour être dispersé.

Comme son frère Jean Randier, officier de marine marchande, Henri-Claude s’était rapidement intéressé à tout ce qui touchait la mer, la navigation. On ne s’étonnera pas de la figure de proue de navire en bois sculpté polychrome figurant un buste de femme couronnée sur un socle fleuri orné de rinceaux (XIXe siècle, 93 x 58 x 40 cm), qui a séduit à 13 000 € un marin rêveur. Tout intéressait Henri-Claude Randier, pourvu que cela sorte de l’ordinaire : ferronnerie, compagnonnage ou franc-maçonnerie, serrurerie, tabacologie, couverts, instruments de métier, etc. Une « serrure de maîtrise et sa clef lanterne en fer forgé », datée du XVIIe siècle a, par exemple, été vendue 33 800 €. Autre exemple : un « microscope d’entomologiste », daté de la fin du XVIIe, en laiton signé « N. Bion à Paris », a été préempté à 6 500 € par le musée du Grand Siècle. Et encore un « Modèle réduit » au quart du coupé de ville de l’Impératrice Eugénie en placage d’acajou, acier, laiton et cuir, ouvrant à deux portes décorées de l’aigle impérial, l’intérieur à placage de damier présentant une assise cannée, qui a atteint 45 500 €. Cette maquette est signée « Morel Paris » (sur les roues), « C. Billy » (sur les lanternes) et « P. Devilliard » (sous l’arbre de roue). Elle a été préemptée par le musée de Compiègne.

Le plus insolite dans cette collection est sans doute la « Cuiller de sorcellerie » (H. 13,50 cm), datée probablement XVIIe siècle, qui a séduit jusqu’à 3 380 €. Le cuilleron circulaire de cette cuiller en alliage cuivreux, est gradué à l’intérieur de symboles ésotériques, le revers orné d’une scène de sabbat de sorcières et d’inscriptions ésotériques gravées. Le manche en bois sculpté est formé d’un chien en laisse se tenant sur un médaillon d’un couple cagoulé.

