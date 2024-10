Jusqu’au 31 décembre 2024, la Maison Jean Cocteau, située à Milly-la-Forêt dans l’Essonne (91) propose une exposition autour de l’univers musical de Jean Cocteau.

L’événement culturel de la ville de Milly-la-Forêt rend hommage à Jean Cocteau, figure emblématique de l’art et de la littérature du XXe siècle. L’exposition « Les Univers Musicaux de Jean Cocteau » plonge les visiteurs vers une facette méconnue mais fascinante de l’artiste, révélant comment il a découvert, accompagné et inspiré les nouvelles formes musicales du XXe siècle.

Son influence s’étend bien au-delà de ses œuvres littéraires et cinématographiques, embrassant la modernité musicale de son époque avec une passion et une perspicacité remarquable.

La passion de Cocteau pour la musique débute dès son plus jeune âge, lorsqu’il accompagne son grand-père aux concerts du Conservatoire. C’est là qu’il découvre la musique classique, une base qui alimentera sa compréhension et son appréciation de l’art musical. Toutefois, c’est en 1913, avec la représentation révolutionnaire du « Sacre du Printemps » d’Igor Stravinsky, que sa perception de la musique se transforme radicalement. Cocteau voit dans cette œuvre une rupture avec le passé, un appel à l’innovation et à la modernité.

En 1918, Jean Cocteau publie Le Coq et l’Arlequin, un manifeste prônant une musique française pure, débarrassée des influences allemandes et russes. Il collabore avec Erik Satie, prônant une musique dépouillée, sans « sauce », et devient l’animateur du Groupe des Six. Ce groupe, composé de jeunes compositeurs français, se démarque par son adoption de styles populaires tels que le music-hall, le cirque, le jazz et la chanson, conférant à ces genres une nouvelle respectabilité artistique.

Cocteau ne se contente pas de théoriser sur la musique ; il s’implique directement dans la promotion et la mise en avant des jeunes talents. Lorsqu’il monte Œdipe Roi en 1937, il découvre et engage Jean Marais, alors un jeune acteur inexpérimenté, pour le rôle-titre. Cette collaboration marque le début d’une relation profonde et durable, caractérisée par l’amour, la complicité et le respect mutuel.

La relation entre Cocteau et Marais se matérialise également dans leur vie quotidienne, notamment à Milly-la-Forêt, où Jean Marais découvre la maison que Cocteau acquiert en 1947. Bien que l’aménagement original de la chambre de Jean Marais n’existe plus, l’exposition recrée cette atmosphère intime et artistique. Les visiteurs peuvent y découvrir des objets personnels, des sculptures, des dessins, des photographies et des images d’archives, témoignant de leur relation et de leur vie commune.

L’un des moments forts de l’exposition est la présentation, pour la première fois, d’une œuvre de Jean Cocteau dessinée à la craie sur un tableau noir. Cette œuvre, chargée d’émotion et de spontanéité, offre un aperçu unique de l’univers créatif de Cocteau.

« Les Univers Musicaux de Jean Cocteau » est une exposition incontournable pour quiconque s’intéresse à l’intersection de l’art, de la musique et de la vie personnelle des artistes. Elle offre une vision complète et immersive de la manière dont Jean Cocteau a influencé et été influencé par le monde musical de son époque, tout en célébrant son héritage durable et multifacette.