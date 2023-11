Les Yvelines aux couleurs du blues

Le festival Blues sur Seine, pour sa 24e édition, confirme sa présence dans le paysage culturel des Yvelines. Avec un programme varié, cette manifestation entend faire vivre la musique blues dans diverses communes du territoire de Grand Paris Seine-et-Oise, à travers des concerts et des événements qui s’étendent jusqu’au 26 novembre.

Le blues, bien plus qu’un simple genre musical, est un reflet de l’âme et de l’histoire afro-américaine, remontant aux champs de coton et s’épanouissant à travers les âges pour influencer de nombreux genres musicaux. Blues sur Seine ne déroge pas à la tradition et s’attache à présenter cet héritage sous toutes ses formes. Avec une programmation qui embrasse aussi bien la soul que la funk, le festival ne manque pas de convier Les Lehmanns Brothers et Thomas Kahn, ajoutant ainsi une touche française à la tradition états-unienne. La diversité est au cœur de cette édition avec des prestations qui vont du traditionalisme pur du Golden Gate Quartet à l’héritage de Jimi Hendrix célébré par Electric Ladyland, une production exclusivement féminine menée par la guitariste française, Nina Attal.

Parmi les autres artistes à l’affiche, le festival accueille le 18 novembre à Mézières-sur-Seine, Micah P. Hinson, qui puise ses racines dans le terroir texan et une enfance baignée dans la rigueur d’une famille chrétienne fondamentaliste. Son premier album, Micah P. Hinson and The Gospel Of Progress, avait été un succès critique, marquant son ascension sur la scène internationale.

L’histoire du blues à Mantes-la-Jolie est digne des grandes pages de l’histoire musicale américaine, ayant accueilli des légendes comme BB King et John Lee Hooker. Depuis sa fondation en 1999, Blues sur Seine reste fidèle à sa mission de raviver cet esprit et de l’enrichir en intégrant divers genres musicaux, permettant ainsi à un public toujours plus large de se retrouver dans la convivialité et la découverte.

Outre les concerts principaux, le festival s’investit dans des initiatives sociales et éducatives. En termes de diffusion culturelle, l’itinérance du festival entre les communes souligne une volonté d’accès élargi à la culture.