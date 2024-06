L’été à la Scène musicale, des événements à ne pas louper !

Durant la période estivale, la Scène musicale, située à Boulogne-Billancourt, dans le département des Hauts-de-Seine (92), propose différents événements comme la diffusion sur écran géant et en plein air avec le Cinéclub Paradiso, la mise en place d’un opéra d’été et de nombreux concerts avec La Chaloupe.

Le Cinéclub Paradiso est un projet lancé par le cinéma MK2 et le département du Hauts-de-Seine. Du 8 au 11 juillet 2024, quatre soirées de cinéma et de danse sont proposées aux visiteurs sur le parvis de la Scène Musicale. Ces animations gratuites offrent un véritable spectacle mettant à l’honneur la culture.

Des soirées sont organisées les 12 et 13 juillet 2024 en partenariat avec l’Opéra national de Paris. Des spectacles d’opéra et de ballet du Palais Garnier ou de l’Opéra Bastille seront diffusés gratuitement en plein air à la Scène Musicale.

La seconde édition de La Chaloupe proposera de nombreuses activités artistiques telles que des événements musicaux, sportifs ou encore de la danse. L’événement débute le 12 juin, s’achève le 7 juillet et a lieu du mercredi au dimanche entre 18 h et 22 h. Avec les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la Chaloupe se concentre sur les animations sportives en proposant des cours gratuits notamment de zumba, de yoga ou encore de cross-hiit.

Un kiosque est également installé et des paniers apéros au prix de 42 euros sont vendus afin de partager un moment en famille ou entre amis.

Profitez donc de ces événements gratuits en accès libre organisés par le département des Hauts-de-Seine !