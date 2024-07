L’exposition des oeuvres de Jean Besancenot : la découverte du Maroc

La Maison nationale des artistes, située à Nogent-sur-Marne dans le Val-de-Marne (94), organise une exposition sur les œuvres du photographe et spécialiste du Maroc, Jean Besancenot, et ce jusqu’au 25 août 2024.

Jean Besancenot / Collection Sarah Assidon-Pinson / Adag

L’exposition présentée par la Maison nationale des artistes met en lumière le travail de Jean Besancenot (1902-1992), artiste aux multiples talents : photographe, peintre, dessinateur, décorateur et ethnologue, spécialisé dans l’étude du Maroc. Organisée grâce à la collection privée de Sarah Assidon-Pinson, cette exposition dévoile une trentaine de tirages originaux de l’artiste.

Jean Besancenot, passionné par le Maroc, a capturé entre 1934 et 1939, à travers ses photographies, les coutumes et les traditions des différentes communautés marocaines, notamment celles des régions les moins touchées par l’occidentalisation. Ces œuvres offrent un témoignage rare de la vie marocaine du début du XXe siècle.

Les photographies exposées mettent en valeur les costumes, parures, bijoux et expressions des différentes communautés marocaines, résultat d’un travail minutieux réalisé avec les habitants des régions visitées. Jean Besancenot a publié des ouvrages de référence sur le Maroc, dont Costumes et types du Maroc en 1942, réédité en 1988, et Bijoux arabes et berbères du Maroc en 1953.

Les tirages originaux exposés sont un don de Sarah Assidon-Pinson à la Fondation des artistes en vue d’une vente caritative au profit de la Maison nationale des artistes, où Jean Besancenot a résidé de 1989 à 1992. Son héritage photographique est conservé dans plusieurs institutions, notamment au musée du Quai Branly-Jacques Chirac et au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris, ainsi que dans des collections privées.

Venez découvrir le Maroc autrement grâce aux œuvres de Jean Besancenot !