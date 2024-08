L’exposition « Terre de champions » : une immersion au sein de l’héritage des Jeux olympiques

Le musée d’Art et d’histoire de la ville de Colombes, située dans les Hauts-de-Seine (92), propose une exposition consacrée à l’histoire de la ville et des Jeux olympiques, et ce jusqu’au 19 octobre 2024.

L’exposition sportive qui se tient actuellement au Musée d’Art et d’histoire de la ville de Colombes retrace l’héritage et l’histoire des Jeux olympiques d’été. Les Jeux olympiques ont déjà eu lieu à Paris en 1924, et cent ans plus tard, les Jeux se tiennent à nouveau à Paris cet été. La ville de Colombes avait déjà accueilli l’événement sportif il y a cent ans et la commune est à nouveau une des villes hôte.

« Terre de champions » met donc en avant la richesse sportive que détient la ville au vu de son histoire et son lien particulier avec les Jeux olympiques. Les collections des Archives communales et du Musée d’Art et d’histoire ont été enrichies par de nombreux collectionneurs, sportifs ou encore par des prêts.

L’événement restitue l’histoire de plus d’un siècle dont l’héritage continuera de s’écrire cet été 2024.

Différentes activités sont proposées aux visiteurs : la découverte de sports atypiques, notamment la présentation flash du hockey-sur-gazon, par exemple. De plus, des visites sur des thématiques précises sont mises en place permettant un échange avec des professionnels. En clair, durant toute cette période olympique, de multiples activités liées au sport (cinéma, visites, rencontres…) sont présentées aux visiteurs afin de les immerger en plein cœur de l’histoire et de l’actualité des Jeux olympiques et paralympiques.

Les animations proposées sont toutes gratuites, toutefois pour certaines, il est préférable d’effectuer une réservation préalable.

Alors, qu’attendez-vous pour en découvrir plus sur l’univers sportif de Colombes ?