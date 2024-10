L’intelligence artificielle décryptée à la maison du patrimoine de Montlhéry

Jusqu’au 25 octobre, la Maison du Patrimoine de Montlhéry vous invite à découvrir les mystères de l’intelligence artificielle à travers une exposition ludique et interactive.

Benoit BARAT, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

L’intelligence artificielle (IA), souvent présentée comme une boîte noire, suscite autant de fascination que d’inquiétude. L’exposition itinérante « Intelligences artificielles », présentée cet automne à la maison du patrimoine de Montlhéry (91), vise à démystifier les IA et à répondre aux nombreuses questions que l’on peut se poser à leur sujet : comment fonctionnent-elles ? Quels sont leurs impacts sur notre société ? Quels sont les enjeux éthiques liés à leur développement ?

Cette exposition, conçue par l’association S CUBE, offre au grand public une approche ludique et pédagogique de cette technologie qui transforme notre quotidien.

L’exposition est divisée en deux parties distinctes :

• Fonctionnement et utilisation : Cette première partie nous fait comprendre les bases de l’intelligence artificielle. Grâce à des panneaux explicatifs et des dispositifs interactifs, le public découvre les différents types d’IA, leurs applications et les méthodes d’apprentissage.

• Questions et réflexions : Cette seconde partie aborde les enjeux sociétaux et éthiques liés à l’intelligence artificielle. Le public est amené à réfléchir sur l’impact des IA sur la vie quotidienne, sur l’emploi, sur la vie privée, et sur de nombreux autres sujets.

L’exposition « Intelligences artificielles » est conçue pour être interactive et ludique. Les visiteurs sont invités à manipuler des objets, à participer à des jeux et à échanger leurs idées. Cette approche pédagogique permet à chacun, quel que soit son âge, de s’approprier les concepts clés de l’intelligence artificielle et de développer un esprit critique.