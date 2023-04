L’interprétation de Mallarmé

Alde

L’image que l’on conserve de Stéphane Mallarmé est celle d’un homme assis devant une table, les épaules couvertes par un châle, tenant un porte-plume, peut-être celui en nacre dans son étui L.Rey & Cie, qui a été adjugé 1 500 € à Drouot, le 25 novembre 2022, par la maison Mirabaud Mercier. Avec ce porte-plume qu’il tient dans sa main droite, il s’apprête à écrire. Un poème bien sûr, ou alors L’Après-midi d’un faune, cet « églogue » (pour ne pas dire bucolique) en 110 dodécasyllabes, qui sera mis en musique par Claude Debussy en 1892, avant de devenir un ballet en 1912. Cela pourrait être encore une traduction du Corbeau d’Edgar Poe, qui sera accompagné d’illustrations d’Édouard Manet, dont un des 850 exemplaires sur Hollande (celui-ci pour la presse), relié en demi-maroquin fauve à coins, la couverture conservée, a été adjugé 3 000 € à Drouot le 10 décembre 2021, par la maison Pierre Bergé & Associés. Cet exemplaire provenait de la bibliothèque de Paul Éluard, avec son ex-libris dessiné par Max Ernst portant la devise : Après moi, le sommeil.

On l’oublie, tellement les poèmes prennent de la place dans la biographie de Stéphane Mallarmé, qu’il était également enseignant, traducteur et critique d’art. Sa bibliographie comporte douze titres auxquels il convient d’ajouter huit publications posthumes. La première édition de ses Poésies paraîtra en 1887, sous le titre Album de vers et de prose(Bruxelles, Librairie Nouvelle et Paris, Librairie Universelle). À notre connaissance, aucun exemplaire n’est récemment passé en vente. Un deuxième recueil, posthume celui-là, sera publié à Bruxelles en 1899 par Edmond Deman (1 volume in-4). Cette édition est ornée d’un frontispice gravé à l’eau-forte par Félicien Rops, « La Grande lyre ». Un exemplaire en demi-reliure a été vendu en ligne 50 € le 26 septembre 2022 par la maison De Baecque.

Sous le même titre Poésies, ce recueil a été repris par les éditions Albert Skira & Cie en 1932 (grand in-4). Henri Matisse l’a illustrée par 29 eaux-fortes originales, dont 23 à pleine page. Un des 95 exemplaires sur vélin d’Arches signés par l’artiste, enrichi d’une suite sur japon avec remarques en noir, a été adjugé 38 750 € par la maison Alde le 22 mars 2023. Il s’agit du premier livre entièrement illustré par Matisse et de la seconde publication d’Albert Skira. Les gravures ont été tirées dans l’atelier de Roger Lacourière. Cet exemplaire a été relié en 1973 par P.-L. Martin, en box beige, les plats ornés d’un compartiment ovale en creux, le nom d’auteur et le titre au centre est en relief, le dos est lisse, la doublure et les gardes de même box, les tranches sont dorées sur témoins, la tête dorée, le tout dans une chemise et étui.

La stylistique du poète parnassien n’était pas toujours immédiatement compréhensible. On rapporte qu’un jeune admirateur s’adressa un jour à Mallarmé en lui décrivant tout ce qu’il avait découvert dans l’un de ses poèmes. Et le poète de lui répondre : « C’est très bien, désormais votre interprétation sera la mienne » !

