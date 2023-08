L’objet du mois du musée National des archives : les relevés de Maurice Thaon à Lascaux

Yvelines (78)

En juillet et en août, le château de Saint-Germain-en-Laye (78), servant d’écrin au musée d’Archéologie national, honore par une exposition les relevés de Lascaux de Maurice Thaon, peints en 1940 dans un objectif de conservation.

Médiathèque du patrimoine et de la photographie/MAN/Valorie Gô

Il y a 83 ans, à la fin de l’été, une découverte archéologique majeure allait marquer les esprits et bouleverser la société archéologique du milieu du vingtième siècle. Sur la colline qui surplombe la localité de Montignac, en Dordogne, un trou de renard attire l’attention des habitants. Selon la légende locale, cette cavité pourrait être l’entrée d’un souterrain menant au manoir de Lascaux. Fascinés par cette possibilité d’aventure, quatre jeunes décident de partir explorer la cavité. Ils y découvrent des parois ornées d’un fantastique bestiaire préhistorique : c’est le début de l’histoire des grottes de Lascaux.

Cette découverte provoque un véritable émoi, à la fois parmi les savants, les amateurs d’art et les curieux, qui affluent sur le domaine afin d’apercevoir la grotte. Les conséquences de cet enthousiasme collectif ne tardent pas : effets délétères des lampes à acétylène, condensation et actes de vandalisme commencent à endommager les peintures, suscitant des inquiétudes quant à leur préservation.

Pour y remédier, fin septembre 1940, le préfet de Dordogne, Maurice Thaon, simple disciple de l’abbé Breuil mais bon dessinateur, décide de prendre toutes les mesures de conservation nécessaires, en attendant le classement de la grotte. Le jeune parisien entreprend alors de dessiner, pendant un an, dans des conditions périlleuses, 31 relevés des animaux de Lascaux.

S’alliant à La Médiathèque du patrimoine et de la photographie, et à la richesse des fonds de Lascaux qu’elle possède, le musée d’Archéologie national a donc choisi d’élire comme objet du mois les dessins de Maurice Thaon, avec l’ambition de participer à une politique raisonnée de gestion des fonds entre institutions culturelles. Le spectateur pourra ainsi admirer le formidable bestiaire, trésor patrimonial constitué de 600 chevaux, cerfs, aurochs, bouquetins et bisons.