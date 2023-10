L’opéra de Massy célèbre ses 30 ans avec un concert de gala

Michel Bouvet

L’Opéra de Massy célèbre son 30e anniversaire avec deux concerts lyriques, les vendredi 6 octobre et le samedi 7 octobre.

Pour marquer cette occasion spéciale, l’opéra de Massy, en coréalisation avec l’orchestre de l’opéra de Massy, a préparé un programme mettant en valeur les grands solistes lyriques et compositeurs qui ont déjà fait résonner leurs chants sur la scène essonnienne. Accompagnés de l’Orchestre de l’Opéra de Massy, les artistes interpréteront des airs d’opéras célèbres, allant du Barbier de Séville à Carmen. Sous la direction du chef Dominique Rouits, les interprètes seront Gabrielle Philiponet (soprano), Éléonore Pancrazi (mezzo-soprano), Jean-François Marras (ténor), Armando Noguera (baryton).

La première partie du concert sera consacrée aux compositeurs italiens tels que Rossini, Verdi et Puccini. Des œuvres connues ou à redécouvrir (Semiramis, Le Barbier de Séville, Falstaff, La Bohème), la plupart inspirées de la littérature française, seront mises en avant. La seconde partie du concert mettra à l’honneur les Français, tels que Gounod, Bizet et Massenet, tous les trois Grand Prix de Rome et ayant séjourné à la Villa Médicis.

Enfin, les solistes uniront leurs voix pour interpréter un extrait de l’opéra Roméo et Juliette, première production lyrique donnée à Massy il y a 30 ans.