Lorsque l’art accompagne : exposition Frapper du pied au Mac Val

Val-de-Marne (94)

Jusqu’au 17 septembre 2023, le Mac Val accueille l’exposition Frapper du pied en l’honneur de la Journée internationale des droits des femmes. Mettant en avant une sélection d’estampes issues de sa collection, le Mac Val offre une occasion de célébrer l’art féministe.

Mac Val

Possédant un corpus d’œuvres féministes, le Mac Val met en lumière le lien étroit existant entre combat et art. L’art est le représentant des voix criant le changement social, un cri silencieux dénonçant les injustices, utilisant la créativité pour susciter la réflexion, stimuler le dialogue autour des problèmes affectant la société. L’art de la dénonciation nous invite à remettre en question les codes sociaux, rappelant notre responsabilité collective.

L’estampe constitue aujourd’hui le tirage obtenu par des techniques de reproduction artistique : « image sur papier ou vélin obtenue par l’impression d’une plaque de cuivre ou de bois gravée en taille douce et imprégnée d’encre spéciale » (CNRTL). Étymologiquement, « estampe » est tiré de l’ancien français « stampia », signifiant « impression », dérivé lui-même de « stampjan », voulant dire « frapper ».

Relier un combat tel que les droits des femmes, à un procédé reproductible, tel que l’estampe, n’est pas dénué de sens. Ayant émergé au XXe siècle, l’art féministe est déterminé à susciter les questionnements et briser les codes établis par la société depuis plusieurs siècles déjà. Les œuvres exposées mettent en avant la difficile affirmation des droits des femmes. Les estampes sont imbibées d’un parcours dangereux, semé de résistances, mais démontre également la détermination des revendications qui sont répétées encore et encore jusqu’à être acceptées…

Le combat pour les droits des femmes est une lutte perpétuelle qui vise à l’égalité des sexes ; ce combat nécessite une prise de conscience collective. D’un autre côté, l’estampe est un procédé ayant été beaucoup utilisé dans l’histoire pour diffuser des idées ou des messages politiques et sociaux. C’est en réalité un moyen efficace pour toucher un large public. L’estampe devient ainsi un moyen privilégié pour les féministes qui souhaitent partager leurs idéaux et rappeler le caractère militant de leur cause en martelant leurs idées.

La diversité d’artistes exposés éclairent le caractère universel et intemporel du combat pour les droits des femmes. Cette exposition promet d’offrir au public une multitude de perspectives riches et stimulantes sur le combat féministe à travers l’art.