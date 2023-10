Lumières en Seine revient au Domaine national de Saint-Cloud

Le Domaine national de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine (92) accueille à compter du 17 novembre 2023 la 3e édition de « Lumières en Seine ». Cette exposition sonore et visuelle propose aux visiteurs une immersion nocturne éclairée qui s’étend sur près de 2 km.

Le Domaine national de Saint-Cloud se transformera ainsi pour cette fin d’année en un véritable théâtre de lumière, proposant au public une promenade féérique ponctuée de tableaux, sculptures et autres œuvres d’art illuminées.« Plus lumineux, plus magique, plus éblouissant, Lumières en Seine revient avec un parcours enrichi et des installations inédites sur le thème des « quatre éléments » », précisent les organisateurs. Ce parcours, non seulement visuel mais aussi musical, sera une nouvelle occasion pour le public d’apprécier le mariage entre l’art, la nature et la lumière : allées, jardins, bassins et sculptures seront ainsi mis en lumière de la Grande Cascade au parterre de la Lyre, du bassin aux Chiens au canal des Goulottes, en passant par le bassin du Fer à Cheval. De quoi colorer l’automne et l’hiver de mille feux, grâce à une toute nouvelle scénographie constituée de jeux de lumières, lasers, projections lumineuses sur eau ou statues, jeux d’eau holographiques, projections pyrotechniques, animations interactives, et effets sonores…

Pour prolonger ce moment convivial en famille ou entre amis, des chalets éphémères proposeront des douceurs sucrées ou salées.