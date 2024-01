L’une des plus belles planches d’Hergé

Arp

L’album d’Hergé (Georges Rémi 1907-1983), Le sceptre d’Ottokar, composé à la veille de la Seconde Guerre mondiale, est marqué par plusieurs symboles qui ne sont pas sans rappeler l’Anschluss autrichien et les volontés de conquête de Mussolini. Grâce à Tintin, la réunion de la Syldavie et de la Bordurie ne pourra être menée à bien et le traître Müsstler, chef de la garde d’acier, en sera pour ses frais. Tout repose sur le vol du sceptre du souverain de la Sylvanie. Sans cet objet sacré, il ne pourra conserver son trône. C’est à cet instant que le talent de conteur d’Hergé intervient. Son récit, comme un thriller moderne, mais sans mort, est haletant. Les épisodes rebondissent et, si nous ne connaissions pas par cœur l’histoire, nous serions encore surpris. Les planches se succèdent faisant virevolter les personnages à l’intérieur des vignettes.

L’une des planches, ou plutôt la double planche, parmi les plus célèbres, est celle où l’on voit Milou rapporter le fameux sceptre qu’il pensait être un os, à Tintin et au roi Muskar XII désespéré. Cette feuille originale, dessinée à l’encre de Chine, gouache blanche et traces de mine de plomb du crayonné, numérotée 50, sera mise en vente à Paris, au 174 rue du Faubourg Saint-Honoré, le 17 février 2024 par la maison Art Research Paris, assistée par Daniel Perez avec une estimation de 800 000/1 million d’euros.

Cette double page, en parfait état de conservation, gardée dans une collection particulière depuis 45 ans, correspond aux pages 101 et 102 de la première édition noir et blanc de l’album, « Le Sceptre d’Ottokar », publié du 4 août 1938 au 10 août 1939 dans les pages du Petit Vingtième, le supplément hebdomadaire du journal Le Vingtième Siècle, avant d’être éditée en 1939 en album aux éditions Casterman. Le dessin pour la couverture du Petit Vingtième, n° 29 du 20 juillet 1939 (encre de Chine et crayon bleu sur papier 22×25 cm), orné d’une dédicace, a été adjugé 430 000 € à Bruxelles, le 14 décembre 2014 par la maison Millon. Ce dessin représente Milou déposant le sceptre disparu aux pieds du souverain.

Hergé, face à l’actualité brûlante souhaitait que l’album paraisse avant la fin de l’année 1939. Dans une lettre datée du 12 juin 1990 : « Si tu as un peu suivi l’histoire, tu verras qu’elle est tout à fait basée sur l’actualité. La Syldavie, c’est l’Albanie. Il se prépare une annexion en règle. Si l’on veut profiter du bénéfice de l’actualité, c’est le moment ou jamais », devait-il dire à son directeur éditorial et ami Charles Lesne. Un exemplaire de l’édition originale de l’album noir & blanc de 1939 (2e plat A7, sans hors-texte couleurs, petite image collée, gardes bleu foncé), a été vendu 2 100 € à Roubaix, le 4 décembre 2023 par la maison May & Associés. La première version colorisée par les soins d’Edgar P. Jacobs, parut en 1947 ; un exemplaire quasi à l’état neuf a été adjugé 3 800 €, à Bruxelles, le 20 mars 2022 par la maison Millon. Cette aventure a également été la première de la série à paraître au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Italie.