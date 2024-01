« Mad’Photos » : l’exposition photographique étonnante des riverains d’Antony

Ville d’Antony

Depuis le 4 décembre, et ce jusqu’à fin janvier, les rues Madeleine et Jean Jaurès à Antony se transforment en une galerie d’exposition à ciel ouvert. Pour la douzième année consécutive, les habitants de ce quartier redonnent vie et couleurs à leurs grilles de maison à travers une initiative artistique inédite : « Mad’Photos ».

Initiée par Régine Soulier, cet événement rassemble les résidents qui choisissent soigneusement une photo de leur choix pour l’afficher sur leur grillage. La seule règle ? Un seul et même format. Aucun thème n’est imposé, laissant place à une diversité d’images : des voyages captivants, des paysages ensorcelants, des compositions artistiques variées… Toutes ces photographies, forment une mosaïque visuelle étonnante, reflétant la diversité et la créativité des habitants.

Ce parcours photographique se veut être une expérience poétique et surprenante pour les visiteurs de passage. L’exposition, en plus d’égayer les rues, tisse des liens entre les participants, créant ainsi un véritable lien social au sein de la communauté.