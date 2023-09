Maurice Druon et Bernard Buffet

Paris (75)

« Si vous avez aimé le Trône de Fer, vous adorerez Les Rois maudits, assure George Martin, l’auteur américain du scénario de la série Game of Thrones. Il y a tout dans Les Rois maudits, la saga de Maurice Druon. Des rois de fers et des reines étranglées, des batailles et trahisons, des mensonges et de la luxure, des rivalités familiales, la malédiction des Templiers, des bébés échangés à la naissance, une louve de France, du péché, des épées, la chute d’une grande dynastie… le tout (enfin, presque) issu directement des pages de l’Histoire. » Maurice Druon, le flamboyant secrétaire perpétuel de l’Académie française, a définitivement quitté son siège sous la Coupole, il y a maintenant près de quinze ans. Le neveu de Joseph-Jef- Kessel, avec lequel il a composé le Chant des partisans, possédait certes de nombreux volumes serrés dans sa bibliothèque, mais aussi des œuvres d’art. Collectionneur avisé et curieux, il avait réuni des pièces rares, comme un cabinet italien du XVIIIe siècle, en bois clair et palissandre, à façade architecturale, estimé 2 000/3 000 €. Celui-là avec un miroir de carrosse époque Louis XIV (estimé 3 000/5 000 €) sera dispersé le 18 septembre 2023, à Drouot par la maison Million.

Cette seconde dispersion des collections de l’académicien lève le voile sur son amitié avec le peintre, Bernard Buffet. Six toiles de ce dernier figurent au catalogue, notamment un Portrait de Maurice Druon (huile sur toile, 128 x86 cm), dont on attend au moins 100 000 €. D’autres œuvres de Bernard Buffet le suivent comme Le Canal (huile sur toile, 83 x 10 cm, 80 000 €), dédicacé au dos « Pour Madeleine et Maurice, Bernard 1974 » ou Bouquet de fleurs aux glaïeuls (huile sur Isorel, 100 x 64,5 cm, 70 000 €) offert, lui aussi, au couple Druon, pour Noël 1979 avec un cœur transpercé d’une flèche au dos. On compte encore plus d’une dizaine de lithographies, notamment La gare (eau-forte, 54 x 65 cm à la cuvette à la vue) dédicacée « Pour Madeleine, affectueusement 1998, Bernard Buffet » (estimée 600/800 €). Maurice Druon composa notamment les Mémoires de Zeus (Hachette 1963), ouvrage illustré par Bernard Buffet pour les éditions André Sauret Monaco (1966). Les 9 gouaches, préparatoires aux lithographies sont estimées 20 000/30 000 €.

L’amitié des deux hommes était née de leur goût commun pour le mobilier ancien, les cigares et un certain faste ; ils partageaient les mêmes cercles, faits d’artistes, de marchands. Cette admiration mutuelle s’est encore traduite par la biographie du peintre publiée en 1964 : « À y regarder, Buffet est un classique, presque un académique, le seul académique important de notre époque, qui a poursuivi d’un pas personnel la route tracée par Monsieur Ingres et par Monsieur Courbet ».

