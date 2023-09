Exposition « Coup d’œil »

Le service culturel de la mairie du Val d’Oise (95) organise une nouvelle exposition intitulée « Coup d’œil », mettant en avant l’œuvre photographique de l’artiste Rejine Halimi. Cette exposition, intitulée « Mémoire d’un Sourire », rend hommage aux aînés vivant à la Résidence Amaraggi.

Rejine Halimi, artiste peintre-photographe, a consacré ces dernières années à donner et prendre du temps auprès des résidents de la Résidence Amaraggi. Elle a souhaité leur rendre hommage en leur offrant une visibilité, en les regardant, en les admirant et en montrant qu’ils sont encore pleinement vivants.

L’objectif de l’artiste était de redonner dignité et identité à ces aînés à travers leurs regards, souvent éphémères mais portés par un sourire. Elle a ainsi pu rétablir la confiance et la mémoire, remplaçant, ne serait-ce que pour un instant, les défauts et les poids du corps.

Les échanges qui ont permis cette exposition ont apporté la légèreté nécessaire pour affronter les périodes sombres évoquées, ainsi que celles, potentiellement plus douloureuses, à venir. Les yeux des aînés témoignent de toute la profondeur de l’oubli que nous leur imposons, mais ils sont également une source de force et de foi en la vie.

Cette exposition nous permet de dialoguer avec eux en nous plongeant au cœur de leurs regards, en capturant leurs sourires et leur force, en les écoutant nous parler de ce moment tragique de leur vie pendant la Shoah. Les trajectoires déviées, les morcellements et les arrachements qui ont marqué leur destinée d’enfants revivent dans les témoignages, des décennies plus tard. Tout reste, tout vit encore, tout fait mal, jusqu’à la fin. Mais malgré tout, la vie triomphe. Elle livre son combat et dépose un sourire, une étincelle dans le regard partagé avec la photographe qui les accueille et nous les confie le temps d’une image.

En pratique

Lieu : Montmagny, Val d’Oise (95)

Adresse : Chapelle de l’ancien Séminaire, 6 rue de Montmorency, 95360 Montmagny

Dates de l’exposition : du 21 septembre au 24 septembre