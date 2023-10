Mémoires en images : Clichy-sous-Bois revit son passé au Chêne Pointu

Seine-Saint-Denis (93)

L’exposition Chêne Pointu se tiendra jusqu’au 28 octobre 2023 au centre commercial du Chêne Pointu à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis (93). Cet événement consacre la mémoire du quartier du Bas Clichy.

Cyril Pedrosa & Loo Hui Phang, p.21-22

Le quartier de Clichy-sous-Bois a été l’épicentre d’une grande opération de rénovation depuis 2004, marquant des changements majeurs dans le paysage urbain. Ce plan visait à améliorer les conditions de vie des habitants, entraînant la relocalisation de plus de 1 200 familles et la reconstruction de nombreux logements.

Le projet « Clichy-sous-Bois MéMOIres »

Dans ce contexte, un projet artistique et culturel a été lancé en 2019, visant à préserver et partager la mémoire du quartier du Bas Clichy. Sous la direction artistique d’Éric Reinhardt, qui y a passé une partie de son enfance, tour Victor-Hugo, plusieurs artistes ont été invités pour capturer l’essence et les souvenirs du quartier.

L’exposition « Chêne Pointu » réunit les œuvres produites dans le cadre du projet « Clichy-sous-Bois MéMOIres ». Ces pièces, exposées au centre commercial du Chêne Pointu et au Dojo Solidaire, ont été réalisées par des artistes qui ont échangé avec les habitants du quartier avant sa rénovation. Parmi ces artistes figurent des écrivains tels que Jakuta Alikavazovic, des photographes comme Philippe Chancel et des auteurs de bande dessinée comme Cyril Pedrosa et Loo Hui Phang.

L’objectif principal est de représenter la diversité des mémoires de Clichy-sous-Bois. L’un des points saillants de l’exposition sera le film de Virgil Vernier, Kindertotenlieder, basé sur des images des émeutes de 2005. Des œuvres supplémentaires exploreront divers aspects de la vie dans le quartier, des souvenirs personnels aux changements architecturaux.

Cette exposition propose une immersion profonde dans le vécu des habitants de Clichy-sous-Bois et sert de passerelle entre le passé, le présent et l’avenir du quartier.

Une opportunité pour les visiteurs de découvrir l’histoire et la culture du Bas Clichy à travers l’art.