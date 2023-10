Meudon prend le chemin de l’école

Le musée d’Art et d’histoire de la ville de Meudon présente une exposition consacrée à l’histoire de l’école du XVIIe siècle à nos jours. Une idée de sortie pendant les vacances…

Musée national de l’Éducation

Alors que les élèves sont en pleines vacances scolaires, pourquoi ne pas en profiter pour que petits et grands se retrouvent autour d’une exposition consacrée à l’histoire de l’école ! Pour cela rien de plus simple, il suffit d’aller arpenter les salles du musée d’Art et d’histoire de la ville de Meudon, où se tient jusqu’au 28 janvier 2024 une exposition qui s’intéresse à l’histoire de l’école, à travers des tableaux, des documents d’archives, des photographies et des objets. Un retour dans le passé et l’évolution de l’école qui permet de mieux appréhender les enjeux de l’enseignement aujourd’hui.

Comme point de départ, les premières représentations de l’école sous l’Ancien Régime sont évoquées par des tableaux qui montrent les « petites écoles ». À l’inverse, la noblesse bénéficiait d’un enseignement particulier, parfois délivré par une personnalité marquante, à l’instar de Bossuet, pédagogue du Grand Dauphin, le fils de Louis XIV. Sous l’Empire, Napoléon installe son fils à Meudon en 1812, avec la volonté de créer une « école des rois » d’Europe.

Au XIXe siècle, pour faire face à un besoin de formation, dans le contexte de la révolution industrielle, se développe la méthode, venue d’Angleterre, de l’« école-mutuelle » : un instituteur se trouve face à une classe de 100 élèves, avec des moniteurs-élèves qui font répéter en petit groupe. Deux écoles de ce type ouvrent à Meudon dans les années 1820, créées par des industriels verriers.

Puis vient l’obligation pour les villes de plus de 500 habitants de se doter d’une école : en 1833 pour les écoles de garçons et en 1850 pour les écoles de filles.

La IIIe République marque un tournant, avec les lois Jules Ferry votées en 1881 et 1882, qui instituent respectivement la gratuité de l’école publique et un enseignement primaire obligatoire en même temps que la laïcité de l’école publique. Cela entraîne un grand mouvement de construction d’écoles à Meudon, entre 1880 et 1930, au style architectural de briques rouges caractéristiques. Pour illustrer cette période, le musée d’Art et d’histoire reconstitue une salle de classe des années 1900.

Pour terminer, l’exposition présente cinq aspects résonnant particulièrement avec l’école contemporaine : l’accueil des « petits », le sport, l’égalité filles/garçons, l’égalité sociale et enfin le temps des loisirs.