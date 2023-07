Mignonisme, Acte III : dans la tête de Philippe Katerine

Hauts-de-Seine (92)

Jusqu’au 23 septembre 2023, le Pavillon Vendôme, centre d’art de Clichy, accueille Mignonisme, Acte III, l’exposition de l’acteur chanteur et plasticien, Philippe Katerine.

Philippe Katerine/Pavillon Vendôme – Centre d’Art et Office de Tourisme

Pendant tout l’été, la ville de Clichy et l’agence rentingART proposent un double événement culturel gratuit et accessible à tous, consacré à l’artiste Philippe Katerine. Bien que déjà exposé au Bon Marché en 2022, c’est la première fois que le travail de Philippe Katerine est réuni dans un cadre muséal. Des œuvres plastiques originales de l’artiste sont à découvrir dans sa nouvelle exposition autour du « Mignonisme » où se mélangent dessins, peintures, sculptures et vidéos, au centre d’art de Clichy : le Pavillon Vendôme.

Philippe Katerine a créé le terme « Mignonisme » dans le but de « trouver la beauté dans la laideur, et se l’approprier »… L’artiste souhaite mettre en lumière une certaine cruauté, qu’il aspire à hisser aux côtés des douceurs de la vie. En effet, l’exposition présente ces emblématiques bonshommes roses affichant au niveau du pectoral gauche, une cicatrice, faisant référence à l’opération à cœur ouvert qu’a subi Philippe Katerine à l’âge de 8 ans. Très jeune, il fait donc face à la cruauté de la vie, qui deviendra une partie intégrante de son travail.

Cette exposition permet de se plonger dans l’univers loufoque et insolite de l’artiste, faisant l’éloge de l’esthétisme dans un univers à la fois provocant et délicat. Des ateliers créatifs pour les enfants ont été mis en place, leur permettant de fabriquer leur propre mascotte du Mignonisme. Une découverte de l’exposition à travers des visites guidées est également proposée.

Parallèlement à cette exposition, un parcours de sculptures reliant le XVIIe arrondissement de Paris à Clichy prend place jusqu’au 17 septembre 2023. Neuf sculptures monumentales sont disposées en plein air sur un parcours de 3 km allant de la mairie du XVIIe à la cour du Pavillon Vendôme. Ce parcours baptisé « Invasion Périphérique », comprend d’immenses bonshommes roses, surnommés « Monsieur Rose ». Ces personnages mesurant entre 2,80 et 4,50 mètres et d’un poids de 60 à 80 kg, sont fabriqués en résine.

Trois de ces sculptures sont visibles côté Paris : devant la mairie du XVIIe, sur le parvis du tribunal de grande instance et, pour la première fois dans le paysage parisien, accrochée au périphérique. Les six autres sont installées à Clichy : place Jacques Chirac, rue Martre, allées Gambetta, parvis de la mairie et cour du Pavillon Vendôme. Le parcours, de 3 km, peut se faire dans un sens, comme dans l’autre. Ce parcours est accompagné d’outils de médiation en libre accès : signalétique, site internet, guide du parcours et visites guidées. Alors n’éhsitez à faire le parcours et vous imortalisez devant ces géants rose…