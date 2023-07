Motifs et tissus s’exposent au musée de la Toile de Jouy

Yvelines (78)

Le musée de la Toile de Jouy, à Jouy-en-Josas (78) accueille une exposition consacrée au design textile et à la place de l’artiste dans l’industrie du textile.

MTDJ / Pauline PIROT

Le métier de designer textile consiste à concevoir les dessins qui orneront les tissus et textiles dans tous les différents domaines où ils sont utilisés : bien sûr les vêtements, mais aussi l’ameublement (rideaux, fauteuils, tapis), le linge ainsi que le papier peint. C’est un métier à la frontière entre l’artistique et la technique, qui représente ainsi l’art décoratif par excellence.

L’exposition « Motifs d’artistes » qui se tient au musée de la Toile de Jouy à Jouy-en-Josas (78) jusqu’au 14 janvier 2024 s’attache à mettre en lumière les artistes qui ont œuvré dans ce domaine depuis le XVIIIe siècle.

Le Siècle des Lumières est en effet celui où, en Europe, le développement des techniques coïncide avec l’engouement pour les motifs ornementaux, permettant l’essor des manufactures de tissus, comme celle de Christophe-Philippe Oberkampf à Jouy-en-Josas, où se tient désormais le musée de la Toile de Jouy.

Oberkampf, à l’origine ouvrier du tissu allemand, installé en France, ouvre sa manufacture de toiles imprimées en 1760. Celle-ci obtient le titre de manufacture royale en 1783. Elle produit, au plus fort de son activité, 30 000 pièces par an et emploie 800 ouvriers. Elle fermera en 1843. Parmi ses productions, les « toiles historiées », connues aujourd’hui sous le nom de « Toile de Jouy ».

À cette époque, les artistes auteurs des motifs restent anonymes. Au XIXe siècle, certains designers textiles sortent de leur anonymat grâce à la spécialisation des ateliers dans des types de production (châles, cachemire, soieries, tapis, toiles imprimées pour l’ameublement…) leur permettant une reconnaissance et une certaine postérité.

Parmi les créateurs mis à l’honneur dans l’exposition, l’Anglais, William Morris (1834-1896), écrivain, poète, peintre, imprimeur. Initiateur du mouvement art décoratif Arts & Crafts et militant socialiste, il est proche de l’Art nouveau et développe, à travers sa firme Morris & Co de nombreux papiers peints et tissus aux motifs identifiables.

MTDJ / Pauline PIROT

Au XXe siècle, de grands artistes, peintres ou plasticiens, par exemple, collaborent avec des maisons de couture, comme André Derain ou Pablo Picasso. Plus récemment, l’art textile et celui de la mode se sont quasiment confondus et l’on a ainsi pu voir la couturière Sonia Rikyel collaborant avec des marques de prêt-à-porter grand public pour des vêtements arborant des motifs qu’elle a dessinés.