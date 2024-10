« Mouiller le maillot » au Kremlin-Bicêtre : quand le sport soignait à l’hôpital

Organisée par les Archives de l’AP-HP et présentée à l’hôpital Bicêtre, l’exposition « Mouiller le maillot ! Activités physiques à l’hôpital (XIXe-XXe siècles) » nous invite à découvrir, jusqu’au 17 octobre, une facette méconnue de l’histoire de la médecine : l’utilisation du sport et des activités physiques à des fins thérapeutiques.

Il est aujourd’hui admis que l’exercice, le mouvement, les activités sportives, peuvent aider à soigner certaines pathologies. L’exposition des archives de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris retrace l’émergence de l’activité physique en tant que soin dans les hôpitaux parisiens. Dès le XIXe siècle, des médecins ont compris l’importance du mouvement pour la guérison et le bien-être des patients. Gymnastique, massages, exercices en plein air… les pratiques étaient variées et adaptées à chaque pathologie.

Grâce à une documentation composée de photographies et de documents d’archives, l’exposition est une plongée dans l’univers des hôpitaux d’autrefois. On y découvre les pionniers de la kinésithérapie, les lieux où se pratiquaient ces activités, et les bienfaits qu’elles apportaient aux patients.

L’exposition « Mouiller le maillot ! » est ouverte jusqu’au 17 octobre 2024.

• Visites guidées : pour découvrir les secrets de l’hôpital Bicêtre et de l’exposition ;

• Atelier Mouiller le pinceau ! : un moment créatif pour petits et grands, pour redonner vie à l’histoire de la kinésithérapie.