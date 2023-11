Nicolas-Toussaint Charlet s’expose au palais du Roi de Rome

La ville de Rambouillet (78) accueille une nouvelle exposition au palais du Roi de Rome, consacrée à Nicolas-Toussaint Charlet, Imagier de la légende napoléonienne, jusqu’au 7 janvier 2024.

musée de la Roche-sur-Yon

Les amateurs de lithographie se réjouiront de la nouvelle exposition dédiée à Nicolas-Toussaint Charlet, au palais du Roi de Rome situé à Rambouillet, et commencée à l’occasion de la troisième édition du Week-end Impérial.

Natif de Paris en 1792, Charlet a émergé des strates populaires pour devenir une figure emblématique de la scène artistique française. Spécialisé dans la lithographie (technique d’impression d’un dessin réalisé sur une pierre), un médium lui permettant d’exprimer toute la spontanéité du croquis, Charlet a donné vie à plus de mille œuvres, entre dessins et lithographies, au cours de sa prolifique carrière. Sa notoriété a atteint des sommets lorsqu’il illustre la « geste napoléonienne », capturant les moindres détails des visages et uniformes des soldats, et racontant leurs exploits et tragédies. Particulièrement touchant est son attrait pour les jeunes soldats et les vétérans, dont il a su illustrer la fierté malgré les épreuves.

Le palais du Roi de Rome, autrefois résidence du fils de Napoléon Ier, présente cette rétrospective. Ce monument historique, au-delà de son architecture somptueuse, est désormais un espace culturel accueillant des expositions, des événements et des conférences.

musée de la Roche-sur-Yon

Pour approfondir votre découverte, des visites guidées sont prévues les dimanches 12 novembre et 10 décembre à 15 heures Ces sessions de 90 minutes offrent l’occasion d’explorer en détail l’exposition, animées par une guide conférencière. Et pour les mélomanes, un intermède musical est programmé le samedi 25 novembre, avec les solistes de la maîtrise de Rambouillet.