Nuit du droit à Évry : une soirée show show show !

Le 4 octobre, la 5e Nuit du droit va animer les tribunaux de France et de Navarre. À Évry (91), le tribunal judiciaire a décidé de ne pas manquer ce rendez-vous, plusieurs fois annulé pour des raisons sanitaires ou vigipirates. L’événement s’annonce très Show !

Le jour du 65e anniversaire de la Constitution de la Ve République, le 4 octobre, la Nuit du droit revient pour sa 5e édition en région Île-de-France. Créée en 2017 à l’initiative de Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, la Nuit du droit est un événement culturel qui vise à sensibiliser le public à l’importance du droit, de ses métiers (parlementaires, magistrats, avocats, notaires, universitaires, etc.), des institutions qui le créent, l’enseignent et l’appliquent. Plus de 22 institutions franciliennes participent à l’opération dans 8 villes (Bobigny, Cergy-Pontoise, Évry-Courcouronnes, Fontainebleau, Issy-les-Moulineaux, Meaux, Nanterre et Versailles). Au programme : conférences, tables rondes, « ciné débat », procès fictifs et historiques, concours d’éloquence… Chaque juridiction a fait un choix qui lui est propre !

À Bobigny, par exemple, en plus d’une représentation théâtrale reproduisant le « fameux » procès de Bobigny (qui fit date pour l’accès à l’avortement), une conférence intitulée : « Anticiper, détecter, prévenir les difficultés des entreprises : le tribunal de commerce allié des entreprises et des entrepreneurs » sera proposée de 17 heures à 20 heures au tribunal de commerce. À Versailles, la cour administrative d’appel, la cour d’appel, le tribunal judiciaire, le tribunal administratif, l’ordre des avocats et l’Université de Versailles Saint Quentin (UVSQ) se sont alliés pour proposer une soirée thématique sur le thème « Patrimoine, droit et justice ».

Si ces soirées attirent principalement les professionnels du droit et les personnes qui souhaitent en savoir plus sur ce milieu, les citoyens sont conviés et toujours au rendez-vous. Tant mieux : l’objectif est de rappeler que le droit protège les libertés, assure la sécurité, permet le règlement pacifique des conflits, certifie le bon fonctionnement de notre vie démocratique, économique et sociale.

À Évry-Courcouronne, la dérision comme outil de communication

Il s’appelle Sébastien Wurst et cela fait plusieurs années qu’il sillonne la France avec sa robe sans pour autant se faire appeler Maître! Avocat au barreau de Marseille, spécialisé depuis 18 ans dans le droit des victimes, il a tout de suite répondu présent quand Amandine Cagnion, secrétaire générale du CDAD de l’Essonne et directrice des services de greffe en charge des maisons de justice et du droit, lui a proposé de participer à l’événement. Son one-avocat-show sera donc joué à la Maison de l’avocat à Évry. « Je suis toujours très gourmand pour jouer dans de nouvelles dispositions ! Je trouve particulièrement chouette que la juridiction d’Évry ait choisi un second degré ironique, montrer que nous sommes capables en tant que profession de jouer sur ce que nous représentons, sur les clichés qui nous sont accolés ». Comme plusieurs de ses confrères et consœurs, à l’image de Kee Yoon, avocate en droit des affaires devenue comédienne et de la célèbre stand’upeuse Caroline Vigneaux (qui a eu un grand succès avec son spectacle joué à guichets fermés « Caroline Vigneaux quitte la robe »), le passionné Sébastien Wurst est devenu comédien pour échapper à la pesanteur de son quotidien. « La comédie vient du besoin que j’ai ressenti de créer une parenthèse, de m’échapper un peu. Notre domaine d’activité est riche émotionnellement et plombant aussi : nous travaillons avec la douleur des gens. C’est pourquoi, dès 2014, j’ai repris le théâtre amateur et attrapé le virus de la scène. D’auditions en auditions, je me suis mis à l’écriture et ai finalement créé mon seul en scène : « Maître vous avez la parole ! ». Parce que la société a souvent tendance à opposer les carrières de médecins et d’avocats à celles de saltimbanques, le comédien a tout de suite utilisé son métier comme registre comique : « Après des années d’exercice, je connais bien les clichés auxquels nous sommes confrontés, venus de la télévision entre autres, et je voulais jouer avec cela ». Alors qu’il a fêté sa centième représentation à Bordeaux il y a quelques jours, l’avocat stand-upeur n’est pas effrayé de jouer devant des confrères et consœurs dans la juridiction d’Évry : « dès que je me déplace dans une ville, je préviens toujours le barreau et souvent ces derniers me sollicitent pour jouer devant un public constitué de greffiers, d’avocats, de magistrats ».

Une soirée montée sans budget, mais avec un appétit certain !

La juridiction d’Évry-Courcouronne n’a pas toujours pu être au rendez-vous de la Nuit du droit. « Entre les plans vigipirates et les crises sanitaires, nous avons souvent manqué le coche », explique Amandine Cagnion. Le tribunal judiciaire avait déjà par le passé organisé des cinés-débat (L’hermine et Arrêtez-moi là) dans le cadre de ce rendez-vous. « Mais cette année, nous voulions changer de format, être moins formaliste, plus drôles, plus novateurs : après tout le but c’est de rendre la justice plus accessible et quoi de mieux que le rire pour le faire ? ».

Le manque de moyen supplémentaire alloué à l’opération n’a pas freiné la motivation d’Amandine Cagnion qui a pioché dans les bourses des différents organismes partenaires, le Conseil départemental d’accès au droit de l’Essonne, le tribunal judiciaire et l’association du tribunal. « Ça nous a permis de monter un petit budget pour rétribuer l’avocat, prendre un projecteur. Nous nous sommes fait prêter une salle par la Maison des avocats, adjacente au tribunal. De nombreux acteurs et actrices de la justice ont été conviés : il y aurait l’Université, les partenaires institutionnels du CDAD, les notaires, la PJJ, le bâtonnier bien sûr (après tout cela se passe chez lui), des avocats ainsi qu’une classe de terminale ».

La fonctionnaire espère aussi que des citoyens viendront en nombre : « Certains sont déjà inscrits : ils ont vu les affiches que nous avons disposées un peu partout aux abords du tribunal ! ».

Rendez-vous donc le 4 octobre pour une Nuit du droit qui s’annonce un événement show show show !