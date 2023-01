Nuits de la lecture 2023 en Seine-Saint-Denis

Seine-Saint-Denis (93)

Cette année, les Nuits de la lecture se tiendront du jeudi 19 au dimanche 22 janvier, dans divers lieux propices à la lecture, avec pour fil conducteur un thème : la peur. Tour d’horizon de quelques événements en Seine-Saint-Denis, pour frissonner en famille !

Nuits de la lecture

À Drancy, la médiathèque George-Brassens accueillera le samedi 21 janvier, de 15 heures à 15 heures 30, une lecture musicale du conte La Barque de pierre, une légende islandaise mise en musique et interprétée par les élèves de harpe du conservatoire de Drancy, pour tous dès 6 ans. Puis de 17 h 30 à 18 h 30, le public pourra assister au spectacle Les Histoires de la Famille Peste, conçu par Célie Benoist, qui reprend certaines des Nouvelles Histoires extraordinaires d’Edgar Allan Poe telles que Le Roi Peste, Le Portrait ovale, Le Corbeau ou encore Le Masque de la Mort rouge. Un spectacle mis en musique, sur harpe et effets sonores combinés, pour un public adulte et adolescent dès 12 ans. Inscription conseillée au 01 48 96 45 67 ou sur place.

Au Blanc-Mesnil, la médiathèque Édouard-Glissant, organise un escape game le 21 janvier de 18 h 15 à 19 h 15 et de 20 heures à 21 heures. Enfermé dans une réserve, il faudra trouver la bonne clef pour en sortir !

Une projection du film de Friedrich Wilhelm Murnau Nosferatu le Vampire (Nosferatu, ein Symphonie des Grauens) sera donnée le 21 janvier à 18 h 30 à la bibliothèque municipale Cyrano de Bergerac de Clichy-sous-Bois. Un classique du cinéma muet !

À Bagnolet, de 17 heures à 20 heures, les étudiants et étudiantes du master de l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis auront carte blanche pour sélectionner et lire à voix haute les ouvrages les plus terrifiants des collections de la médiathèque de Bagnolet, avant de lire des textes de leur composition.

À Saint-Denis, le Toit du Mot (2, rue Courte) accueillera la Tambouille à mots, un atelier cuisine, mêlant lectures d’histoires qui font peur, cuisine et création de carnets de recettes poétiques…

Programme complet : https://www.nuitsdelalecture.fr/