« Océan : une plongée insolite » à la Maison de l’environnement de Maisons-Alfort

Val-de-Marne (94)

Pour sa première exposition, à découvrir jusqu’au 17 septembre 2023, la Maison de l’environnement de Maisons-Alfort nous invite à nous éloigner des côtes pour explorer la beauté fragile de l’océan, afin d’en apprendre davantage sur les menaces qui pèsent sur son avenir.

« La mer est tout ! Elle couvre les sept dixièmes du globe terrestre. C’est l’immense désert où l’homme n’est jamais seul, car il sent frémir la vie à ses côtés. La mer n’est que le véhicule d’une surnaturelle et prodigieuse existence ; elle n’est que mouvement et amour ; c’est l’infini vivant », clamait le Capitaine Némo dans Vingt mille lieues sous les mers. C’est bien le programme de cette première exposition de la Maison de l’environnement : nous offrir les merveilles de l’océan et nous révéler l’immensité des profondeurs, dont l’humanité est loin d’avoir percé tous les mystères.

Pour ce faire, de grandes frises graphiques, des dispositifs interactifs et des maquettes saisissantes nous montrent la difficile pénétration du milieu marin pour l’homme, et le défi que suppose d’en sonder les abysses.

Des projections immersives et des espaces interactifs invitent le visiteur à plonger dans un monde microscopique, dont d’étranges espèces, invisibles à l’œil nu, sont pourtant indispensables à l’environnement à l’échelle planétaire. Les milieux extrêmes, comme les zones polaires et les grandes profondeurs, sont également mises en lumière, ainsi que d’étonnantes formes de vie qui demeurent : coelacanthes, régalecs ou calmars géants sortent de l’ombre et se rassemblent en un incroyable bestiaire, sous les yeux ravis des petits et des grands.

Inaugurée le 10 juin dernier, la Maison de l’environnement, qui se propose de « verdir » les gestes du quotidien des maisonnais et de les pousser vers davantage de pratiques écocitoyennes, débute donc sa saison par cette exposition marine conçue par le Muséum d’histoire naturelle, dans l’objectif de valoriser la richesse de la biodiversité, à travers une approche non-utilitaire de la nature, encourageant à la protection des milieux en danger.