Paris 2024 : Une exposition historique au Mémorial de la Shoah

À l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024, le Mémorial de la Shoah, situé à Drancy en Seine-Saint-Denis (93), s’inscrit dans une série d’événements commémoratifs marquant le centenaire des Jeux de Paris 1924.

Mémorial de la Shoah

Jusqu’au 31 août 2024, une initiative exceptionnelle, intitulée : « Paris 1924-2024 : les Jeux olympiques, miroir des sociétés ? », propose une exploration approfondie des préjugés et des discriminations à travers l’histoire, par le prisme d’un siècle d’olympiades.

Cette exposition unique met en lumière non seulement l’évolution des Jeux olympiques, mais également leur rôle en tant que miroir des sociétés. Grâce à des images emblématiques, des documents d’archives, des films, des extraits de la presse sportive et des témoignages, elle retrace l’histoire des Jeux olympiques comme un espace de fraternité, d’excellence sportive, mais aussi d’instrumentalisation politique. Chaque édition des Jeux reflète ainsi les tendances et les enjeux sociétaux de son époque.

Une attention particulière est portée sur les Jeux olympiques de Berlin en 1936, organisés par l’Allemagne nazie, et sur les athlètes internés à Drancy durant la Seconde Guerre mondiale. Ces moments sombres de l’histoire olympique et mondiale sont mis en perspective pour souligner combien les valeurs de l’olympisme peuvent être un levier puissant contre le racisme, l’antisémitisme et toutes formes de discrimination.

À travers cette exposition, le Mémorial de la Shoah montre que l’esprit olympique transcende les époques et les frontières, offrant un espace de réflexion sur les progrès réalisés et les défis qui restent à relever pour construire une société plus inclusive et respectueuse des différences.

En redécouvrant l’histoire des Jeux olympiques sous cet angle, les visiteurs sont invités à réfléchir sur l’impact durable des préjugés et des discriminations, et à célébrer les valeurs universelles de l’olympisme qui prônent la paix, l’amitié et l’excellence.