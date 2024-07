Paris La Défense accueille la flamme olympique : une soirée historique et festive

Hauts-de-Seine (92)

À l’occasion des Jeux olympiques et Paralympiques de Paris, le relais de la flamme fera étape à Paris La Défense, le 24 juillet 2024, marquant une journée mémorable pour la région. Après avoir traversé les Hauts-de-Seine (92), le dernier porteur de la flamme allumera le chaudron olympique sous la Grande Arche de La Défense en compagnie de Georges Siffredi, président du département, pour célébrer cet événement historique.

La Grande Arche et le parvis de La Défense

Le 24 juillet 2024, l’arrivée de la flamme olympique sous la Grande Arche marquera un moment fort juste avant le lancement officiel des Jeux olympiques de Paris 2024. Une soirée de festivités, gratuite et ouverte à tous, sera organisée à partir de 18 heures par le département des Hauts-de-Seine, avec un concert à 21 heures sur Garden Parvis. Avant d’atteindre la Grande Arche, la flamme traversera Nanterre et Puteaux. À Nanterre, un challenge des armées intitulé : « parcours des champions », sera organisé par la Délégation militaire départementale, tandis qu’une haie d’honneur se tiendra dans le parc André Malraux avec les enfants des dispositifs de solidarité du département.

Le voyage de la flamme olympique a débuté le 16 avril 2024 lors de la cérémonie traditionnelle au sanctuaire d’Olympie en Grèce. Après son arrivée en France le 8 mai, la flamme parcourra le pays, portée par des sportifs et des ambassadeurs désignés. Elle traversera plus d’une quinzaine de communes des Hauts-de-Seine avant d’atteindre Paris La Défense

Un village de célébration sera installé au stade Gabriel Péri, offrant de nombreuses animations. Les clubs sportifs de Puteaux organiseront une parade, et la flamme olympique rejoindra le chaudron sur le rythme de la musique jouée par les associations étudiantes du pôle Léonard de Vinci, après un passage devant Paris La Défense Arena, site olympique et paralympique des JO.

Après son passage à Paris La Défense, la flamme poursuivra son voyage vers la Seine-Saint-Denis avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, le 26 juillet 2024. Le département des Hauts-de-Seine accueillera également la traversée de la flamme paralympique le 27 août 2024, à Saint-Cloud puis à Vaucresson, soulignant l’engagement du département à sensibiliser au handicap grâce à son programme NOHa.

Ce programme permettra à 4 000 élèves de découvrir le parasport et d’assister aux Jeux Paralympiques de natation organisés à Paris La Défense Arena en septembre 2024. Cet engagement démontre la volonté du département de promouvoir l’inclusivité et de créer des opportunités pour tous.

Les habitants des Hauts-de-Seine et de Paris La Défense sont invités à vivre ces moments riches en émotions et en festivités, célébrant l’esprit des Jeux olympiques et Paralympiques. Ne manquez pas cette occasion unique de participer à un événement historique qui marquera la région et rassemblera des milliers de personnes dans une ambiance électrique et conviviale.