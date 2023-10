Paul Vera, l’écho de la nature à Saint-Germain-en-Laye

L’œuvre de Paul Vera se dévoile au musée municipal Ducastel-Vera de Saint-Germain-en-Laye (78). Jusqu’en mai 2024, les amateurs d’art pourront explorer l’univers de cet artiste parisien qui, bien loin des tumultes de la ville, s’est consacré à la représentation du monde rural et bucolique.

Natif de la capitale, Paul Vera (1882-1957) se distingue par sa capacité à délaisser les toiles de la vie urbaine – les façades en pierre, la cacophonie des rues et la modernité des voitures – pour se laisser envahir par la sérénité de la campagne. Ses œuvres respirent l’air pur, évoquent les eaux limpides serpentant des prairies verdoyantes et rendent hommage à une nature généreuse et bienveillante. C’est dans ce cadre apaisant que l’on croise ses personnages : jardiniers comblés, baigneuses rayonnantes ou vacanciers insouciants.

Les inspirations de Vera sont profondément ancrées dans le sol français. Malgré des voyages initiatiques, notamment en Italie et en Bretagne, c’est la forêt et le parc de Saint-Germain qui infusent son âme artistique, tout comme les jardins conçus avec son frère André. Les représentations de la propriété familiale de La Thébaïde et des environs de Saint-Germain-en-Laye captivent par leur palette variée et leur précision. Ces lieux, immortalisés à travers ses croquis et aquarelles, révèlent son talent pour capter la lumière, les couleurs et les structures. Certaines de ses œuvres flirtent même avec l’abstraction, témoignant de sa vision avant-gardiste et l’évolution stylistique de Vera se manifeste dans ses représentations du port de Honfleur après 1931, où géométrie et tonalités brunes se mêlent.

Ce voyage à travers l’imaginaire de Paul Vera, proposé par le musée municipal Ducastel-Vera, est une occasion rêvée de (re)découvrir cet artiste qui, à travers ses pinceaux, a offert une ode intemporelle à la beauté naturelle de notre monde.

