Paysages intérieurs : les peintures de Sylvie Delclos à la médiathèque Henri Michaux

Sylvie Delclos/ Médiathèque Henri Michaux

Les médiathèques sont souvent des lieux de découvertes culturelles, où l’art trouve sa place pour le plus grand plaisir des visiteurs. Dans le département d’Aubervilliers, les médiathèques accueillent régulièrement des expositions mettant en avant le travail d’artistes contemporains. Parmi ces expositions, celle de Sylvie Delclos intitulée : « Paysages intérieurs » promet de transporter les spectateurs dans un univers créatif bouillonnant.

L’univers artistique de Sylvie Delclos

Sylvie Delclos, originaire de Haute-Savoie, s’est installée à Aubervilliers en 1984 pour poursuivre ses études de lettres modernes à la faculté de Paris 3. Passionnée par l’art, elle a rapidement suivi des cours de dessin avec la Ville de Paris, avant d’intégrer le centre d’arts plastiques d’Aubervilliers. Au sein de ce centre, elle a bénéficié de l’enseignement de nombreux professeurs, qui ont enrichi son parcours artistique.

L’univers artistique de Sylvie Delclos se caractérise par un style figuratif, mais jamais réaliste. Son objectif n’est pas de reproduire fidèlement le monde qui l’entoure, mais de le réinterpréter à sa manière. Elle laisse libre cours à son imagination foisonnante, s’inspirant parfois d’images cinématographiques ou de poèmes. Le public est invité à plonger dans son monde intime aux frontières du rêve.

D’oniriques « Paysages intérieurs »

L’exposition de Sylvie Delclos, inaugurée avec succès le mardi 4 juillet dernier lors d’un vernissage ouvert à tous, se tiendra jusqu’au 26 septembre, à la Médiathèque Henri Michaux.

Cette exposition offre une occasion unique de découvrir l’univers de Sylvie Delclos, composé de ses peintures aux contours flous et oniriques, fruits d’une réinterprétation fantasmatique du monde environnant. Les spectateurs pourront ainsi se laisser porter par leur imagination et se laisser entraîner par ses captivantes visions, tout en couleur et en mouvement.