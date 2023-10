Permis de Démolir, l’art éphémère en résistance à Champigny-sur-Marne

Arteaming

Lorsque la Métropole du Grand Paris a lancé une procédure d’expropriation à leur encontre, le couple d’artistes Haïm Adri et Candice Zastera a transformé cette décision dramatique en une exposition unique. Leur réponse à cette menace imminente est « Permis de Démolir », un événement artistique qui se déroule au cœur de leur maison à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, et qui accueille plusieurs artistes de street art. Suite à un succès estival retentissant, ils continueront d’ouvrir les portes de leur maison au public les week-ends, jusqu’au 15 octobre 2023.

L’exposition immersive « Permis de Démolir » réunit près d’une centaine d’artistes et offre de nouvelles opportunités de visite au public. Cet événement, à la fois créatif et engagé, présente des œuvres destinées à disparaître dans les mois à venir. En effet, la maison et le théâtre qui abritent ce projet existent depuis 25 ans, mais seront détruits dans le cadre du projet du Grand Paris. L’expropriation est prévue pour le 31 décembre 2023.

« Les œuvres partiront en fumée avec la maison et le théâtre », explique Haïm Adri, co-créateur de l’exposition. « Il y a toujours eu ce côté éphémère et engagé dans le cadre de notre exposition. Nous avons d’ailleurs un double public : celui charmé par le lieu et le style des œuvres, et puis un autre qui vient en soutien au monde de la culture. »

Jusqu’au 15 octobre 2023, exclusivement les week-ends, le public est donc invité à pousser les portes de la maison partagée par Haïm Adri et Candice Zastera. Au programme : street art, peintures, sculptures, performances, mais aussi des concerts organisés en soirée.

L’exposition s’étend sur près de 650 m² et propose des expériences variées, offrant une intimité unique, bien loin de l’ambiance d’un musée. Face à une demande croissante, les artistes ont décidé de rendre le lieu accessible les week-ends, tandis qu’ils préparent leur départ.

Haïm et Candice envisagent déjà la suite de leur aventure artistique, cherchant un nouveau lieu en région parisienne. Pour l’instant, aucune option concrète n’a émergé, et aucune proposition n’a été reçue des municipalités environnantes.

Dans le cadre de cette exposition, une œuvre collective intitulée : « Wall of Freedom » a été créée en solidarité avec le peuple iranien.