On connaissait ses photos de stars et du cinéma français sans le savoir vraiment… Y compris cette fameuse photo avec la mythique posture de Jean-Luc Godard visionnant une pellicule, dont il ne fut même pas crédité ! Réparer l’injustice et le sortir de l’oubli, tel fut le but du très touchant documentaire Philippe R. Doumic, sous son regard l’étincelle, consacré en 2019 à ce surdoué de la photographie, trop modeste peut-être pour avoir eu la célébrité qu’il méritait. La sortie désormais de Philippe R. Doumic, l’œil du cinéma aux éditions Capricci est une nouvelle occasion de le retrouver parmi ses images et dans le texte écrit par Laurence Doumic-Roux.

Dans les années 1960 pour Unifrance films, Doumic a photographié le cinéma français. On dénombre pas moins de 20 000 portraits. Énorme ! Le livre n’en propose que quelques-uns, suffisants pour se souvenir des années disparues et pour avoir une idée juste du travail de Doumic : l’amour des visages, un traitement délicat du noir et blanc. Jean-Claude Brialy chic en espadrilles, Lino Ventura, Jean Lefebvre, Maurice Ronet, Claude Rich, Jean-Paul Belmondo, François Truffaut, tous cigares et cigarettes au bec ou à la main, c’était la règle à l’époque. Marie-José Nat, un rien délicieusement mystérieuse… Bruno Cremer, Claude Brasseur si jeunes, déjà le sourire grave. Alain Delon, au coin du quai Malaquais. Delon partout. Jean Rochefort, sans la moustache. Jean-Pierre Melville avec son chat. On y retrouve aussi Alexandra Stewart et Estella Blain. Et tant d’autres…

Un album sur le regard surtout. Oui c’est bien cela, d’abord et surtout le regard : celui du photographe sur la star qui prend la pose. Celui de l’acteur qui regarde le photographe. Le nôtre sur leur échange magique, le temps d’un instant devenu éternel. On ne se lasse pas de feuilleter les pages de cet album qui, par l’image, parle si bien d’une génération, d’une époque.

Un magnifique livre de fêtes. Ça tombe bien !

Philippe R. Doumic, l’œil du cinéma, Capricci, 39,90 €, 240 p.