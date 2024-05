Pierre Hermé ouvre sa première chocolaterie

Infiniment Chocolat Pierre Hermé

Le grand Pierre Hermé est mondialement connu pour ses macarons, ses gâteaux dont l’iconique Ispahan, ses viennoiseries. Et ses créations « chocolat » ne représentent que 10 % de son activité globale. Mais c’est avec émotion qu’il ouvre sa première boutique uniquement dédiée au dieu cacao, car, selon ses propres dires, il signe là comme un retour à ses débuts : « Mon père faisait ses chocolats principalement le dimanche et à mes débuts, j’ai été formé au chocolat chez Lenôtre par Nicolas Chaudun, un ancien grand nom du chocolat ».

C’est proche de l’Opéra et dans un écrin signé du bureau de Patrick Jouin que Pierre Hermé propose ses bonbons de chocolat. Le design et l’épure de la boutique sont conçus pour mettre en valeur le savoir-faire de Pierre Hermé et les matériaux utilisés (bois, cuivre) évoquent la naturalité de la matière brute chocolat.

Au programme, des bonbons pure origine avec des cacaos venus du Bélize, du Brésil et d’Équateur ; des classiques pralinés que Pierre Hermé sublime par des crêpes dentelle et/ou des touches de fruit (citron, fruit de la passion) ; des chocolats au macaron où se cachent sous le chocolat d’enrobage une couche de pâte d’amande et des éclats de biscuits croquants qui apportent un contraste de textures ; des PH cubes, minuscules bouchées créées à l’origine pour Jean-François Piège et que Pierre Hermé propose ici en des saveurs inédites, telles que gianduja huile d’olive et éclat d’olives noires (le Corso) ou ganache au whisky 10 ans d’âge « désalcoolisée » (l’Ambre).

Si les bonbons « signature » de la maison sont bien présents (Infiniment vanille, Infiniment café Iapar, Mogador à la passion, Balthazar à la ganache cannelle, Dulcezza au miel corse, Algae à l’algue nori et au yuzu) ; c’est le coup de cœur pour les divines tablettes fourrées, dont la pistache, qui est réellement addictive, aux côtés de ses petites sœurs au caramel, au praliné noisette, etc. Et il semblerait que des pâtes à tartiner chocolat arrivent bientôt !

On est dans cette boutique entourés de chocolats et on ne sait lequel choisir… Exclusivité de certains chocolats et personnalisation des coffrets vous aideront peut-être dans votre achat.

DA