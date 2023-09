Pierre Mac Orlan : quand le rugby devient une œuvre d’art

Le musée de la Seine-et-Marne présente sa prochaine exposition intitulée « Le Monde Ovale de Pierre Mac Orlan ». Cette exposition met en lumière le rapport de l’écrivain Pierre Mac Orlan au rugby, sport qu’il a pratiqué dans sa jeunesse en tant que demi d’ouverture. L’exposition se tiendra du 17 septembre au 10 décembre 2023, en parallèle de la Coupe du Monde de Rugby qui se déroulera en France.

Hommage à Pierre Mac Orlan

Pierre Mac Orlan (1882-1970), écrivain français, est au cœur de cette exposition. Il est célèbre pour son style littéraire unique qui mélange le réalisme et le romantisme, ainsi que pour son exploration de sujets tels que le crime, l’aventure, le monde marin et le mystère. Ses œuvres les plus connues incluent « Quai des brumes » (1931), un roman qui a été adapté avec succès au cinéma, et « La Bandera » (1931), qui traite du destin tragique d’un déserteur pendant la Première Guerre mondiale. Ses écrits sont souvent teintés de nostalgie pour une époque révolue et d’une fascination pour les marginaux de la société.

Passionné de rugby depuis son plus jeune âge, il a pratiqué ce sport dans des clubs lycéens et universitaires avant de rejoindre l’association des écrivains sportifs aux côtés de Jean Giraudoux. À travers ses romans et ses articles, il a contribué à démocratiser le rugby et a souvent évoqué sa perception de ce sport.

Hommage au rugby

L’exposition « Le Monde Ovale de Pierre Mac Orlan » se tiendra au musée de la Seine-et-Marne, situé dans le département du même nom. Elle mettra en avant quatre thématiques qui émergent de l’analyse des textes de Pierre Mac Orlan : une éducation inoubliable, la beauté du geste, la fraternité et la solidarité, le mysticisme et le lyrisme. Ces valeurs seront illustrées à travers des collections historiques, littéraires et artistiques provenant du musée de la Seine-et-Marne, ainsi que de nombreux musées en France et à l’étranger. Des œuvres d’art, des photographies et des documents d’archives seront présentés pour mettre en lumière la relation de Pierre Mac Orlan avec le rugby.

En pratique

– Date : du 17 septembre au 10 décembre 2023

– Lieu : Musée de la Seine-et-Marne, Seine-et-Marne (77)

– Site web