Plongeon dans les sciences de l’air et de la mer à La Ferté-Alais

L’aérodrome de Cerny-La Ferté-Alais invite à découvrir les liens étroits entre l’aviation et la navigation maritime les 12 et 13 octobre prochains.

BlueOrange Studio/AdobeStock

À l’occasion de la Fête de la science 2024, l’aérodrome de Cerny-La Ferté-Alais (91) accueille un événement unique mêlant histoire, technologie et découverte : « Science en mer, science en l’air ».

Des airs aux océans : une histoire commune

Cette manifestation invite le public à explorer les liens étroits qui unissent les domaines de l’aviation et de la navigation maritime. À travers des conférences, des ateliers et des expositions, petits et grands pourront découvrir comment les avancées dans ces deux secteurs ont façonné notre monde.

Au programme :

• des conférences pour tous les âges : des spécialistes passionnés aborderont des thèmes aussi variés que l’histoire des hydravions, les missions des avions de surveillance maritime, les défis du vol sur porte-avions ou encore les similitudes entre les ailes d’un avion et les voiles d’un bateau ;

• des ateliers ludiques : les visiteurs pourront mettre la main à la pâte en construisant de petits modèles d’hydravions, en lançant des fusées à eau ou en réalisant des expériences sur la pression de l’air ;

• des expositions immersives : des photos, des maquettes et des objets d’époque permettront de retracer l’évolution de l’aviation et de la navigation maritime. Une exposition dédiée à l’archéologie sous-marine dévoilera les secrets des épaves d’avions, comme celle du célèbre P-38 Lightning de Saint-Exupéry.

• des rencontres privilégiées : le public aura l’occasion d’échanger avec des pilotes, des ingénieurs, des chercheurs et des passionnés, et de poser toutes ses questions.

Organisée par l’association Jonathan Club, en partenariat avec de nombreux acteurs locaux, cette manifestation s’adresse à un public de tous âges. Les enfants pourront s’amuser tout en apprenant, tandis que les adultes pourront approfondir leurs connaissances.

La Fête de la Science sera également l’occasion de découvrir les métiers de l’aéronautique et de la marine. Des représentants de l’armée de l’air, de l’aéronavale et de centres de formation viendront présenter les différentes filières possibles.