Plongez dans l’aventure, à Pantin !

La 7e édition tant attendue de « Nage ton canal » fait son grand retour à Pantin, le samedi 24 août 2024 !

ville de Pantin

« Nage ton canal », événement devenu incontournable à Pantin, célèbre la passion pour la nage en eau libre et l’aquathlon, offrant une journée sportive et festive au cœur de la Seine-Saint-Denis (93).

La compétition de cette année propose huit épreuves excitantes, adaptées à tous les niveaux :

5 courses de nage en eau libre : 250 mètres, 500 mètres, 1 500 mètres, 3 000 mètres et 5 000 mètres.

2 aquathlons : 500 mètres de nage + 3,3 kilomètres de course à pied et 1 500 mètres de nage + 10 kilomètres de course à pied

Course de bouées : un défi amusant ajoutant une touche de fun à la compétition.

Programme de la journée :

Retrait des kits de participation : de 9 h 00 à 13 h 30, place de la Pointe, à Pantin.

Ouverture du village sportif et culturel : à partir de midi, le village ouvre ses portes, proposant diverses activités pour les participants et les spectateurs.

Déroulement des courses :

Course de bouées : départ à 14 h 30

Échauffement collectif et briefing pour les épreuves de 3 000 m et 5 000 m : à 14 h 45

Départ des courses de 3 000 m et 5 000 m : à 15 h 00

Échauffement collectif et briefing pour les aquathlons : à 15 h 15

Départ des aquathlons : à 15 h 30

Échauffement collectif et briefing pour les épreuves de 250 m, 500 m et 1 500 m : à 16 h 00

Départ des courses de 250 m, 500 m et 1 500 m : à 16 h 15

« Nage ton canal » n’est pas seulement une compétition ; c’est une célébration de la communauté, de la passion pour le sport et de l’esprit convivial. Que vous soyez un nageur chevronné ou un amateur, un coureur expérimenté ou un débutant, il y a une épreuve pour vous ! Venez profiter d’une ambiance festive avec des animations musicales, des stands de restauration et de nombreuses activités pour tous les âges.

Ne manquez pas cette journée exceptionnelle à Pantin ! Plongez dans l’aventure de « Nage ton canal » et vivez une expérience unique au bord du canal.