Jusqu’au 31 août 2024, l’Exploradôme de Vitry-sur-Seine, situé dans le Val-de-Marne (94), propose aux visiteurs de découvrir son exposition temporaire « Sports en Mouvement », une exploration interactive et éducative du monde du sport sous toutes ses facettes.

Exploradôme

L’exposition estivale de l’Exploradôme présente différentes thématiques et propose d’explorer le sport non seulement comme une activité physique, mais aussi comme un phénomène social et scientifique.

Découvrez comment le corps humain fonctionne pendant l’exercice, les mécanismes du mouvement et l’importance des réflexes.

Grâce à des installations interactives, les visiteurs pourront expérimenter comment la science nous aide à comprendre et à améliorer nos performances sportives.

Des démonstrations pratiques seront proposées afin de montrer l’importance de la précision et de la technologie dans le sport moderne. Ce sera le moment de tester ses réflexes et apprendre comment les mesures biométriques sont utilisées pour optimiser les entraînements et prévenir les blessures.

L’impact du sport sur la société à travers les mouvements sociaux est aussi une des thématique phares de l’événement. Les visiteurs découvriront comment le sport a été un vecteur de changement et d’inclusion, et comment il continue de jouer un rôle crucial dans les débats contemporains sur l’égalité et la justice.

À la fin de votre visite, participez à un quiz interactif pour tester vos connaissances sur les liens entre sport, histoire et questions de société. Ce quiz ludique est une manière amusante de renforcer ce que vous avez appris et de découvrir des anecdotes fascinantes sur le monde du sport.

Ne manquez pas l’opportunité de vivre cette expérience unique et enrichissante. « Sports en Mouvement » à l’Exploradôme de Vitry-sur-Seine ; une exposition qui combine apprentissage, interaction et plaisir, parfaite pour toute la famille.