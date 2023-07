Pour la 75e édition, Montreuil est en Avignon !

Seine-Saint-Denis (93)

En Seine-Saint-Denis, Montreuil propose un calendrier chargé en manifestations cet été : art contemporain, renaturation et végétalisation, éducation, budget participatif, Nuit du cinéma, festivals… Ce mois-ci, la ville donne rendez-vous aux amateurs de théâtre, en soutenant des compagnies pour le 75e festival d’Avignon.

Riche de ses 41 équipements culturels et des 197 compagnies professionnelles implantées sur son territoire, la ville de Montreuil s’engage cette année encore auprès de ses artistes. Montreuil accompagne pour cette nouvelle édition 20 compagnies de théâtre au festival d’Avignon, et se réjouit de la présence de Pauline Bayle du théâtre public de Montreuil dans le In du festival.

Depuis sept ans, la ville a accentué son soutien aux compagnies de théâtre montreuilloises présentes au festival d’Avignon, en créant le label « Montreuil en Avignon », afin d’aider les compagnies à se rendre plus visibles sur place et pour réaffirmer le rôle d’une politique culturelle volontariste.

En accompagnant ces compagnies montreuilloises, la ville de Montreuil affiche son engagement en faveur de la liberté d’expression, de la création et de la rencontre de tous les publics, à Montreuil comme en Avignon.

Ce sont également vingt compagnies montreuilloises qui se produisent dans le festival Off, (contre dix-sept en 2022 et douze en 2021). Parmi ces compagnies montreuilloises, on pourra ainsi trouver : Zephyr – Hippolyte 14 – 3 Théâtre – Ligne 9 théâtre – Diptyque Théâtre – Fracasse – La Gagne – La Subversive – (S) vrai – Théâtre des Turbulences – Théâtre du Faune – Le Troupeau dans le Crâne – Le théâtre du corps.

